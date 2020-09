VIDEO: Šestnásť slovenských hokejových klubov vyslalo protestom signál

Michalovce 11. septembra (TASR) - Hokejisti šestnástich slovenských klubov vyslali protestom signál a veria, že kompetentní sa budú zaoberať situáciou v slovenskom športe. Výnimkou neboli ani aktéri duelu medzi Michalovcami a Popradom (0:2). Podľa riaditeľa domáceho klubu Martina Burinského existuje niekoľko možností pomoci slovenskému hokeju, ale "doteraz neprišli žiadne konkrétne riešenia, iba prísľuby," poznamenal šéf Michaloviec.



Do protestu sa zapojilo všetkých šestnásť klubov, ktoré sú súčasťou Kaufland Cupu. Počas úvodných 30 sekúnd sa hráči nevenovali hre, ale búchaním hokejok o ľad upozornili na nespokojnosť so situáciou v športe, predovšetkým v hokeji.







Kluby prišli vplyvom obmedzení o výrazné finančné prostriedky a protest smerovali aj k diskriminačnej nečinnosti štátu, od ktorého sa zatiaľ nedočkali žiadnych kompenzácií. "Na zápase s Popradom sme mohli mať aj štyritisíc ľudí, no napokon mohlo prísť sotva tristo. Na jednej strane máme obmedzené počty divákov, no na druhej nikto nerieši situáciu. Nemyslím tým iba ušlý zisk, ale aj to, akým spôsobom môže hokej prežiť. V rámci Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) sa pravidelne stretávame a už sme dali niekoľko návrhov, ktoré posúvame vyššie. Verím, že sa to dostane ku kompetentným. V súčasnosti máme iba usmernenia ohľadom divákov, no nemáme žiadne riešenia zo strany vlády," povedal Burinský.



Návštevnosť na michalovskom štadióne bola počas sezóny 2019/2020 nadpriemerná. Vedenie klubu verilo, že po nádejnom rozbehu v nováčikovskej sezóne bude divácky boom pokračovať. Aj preto nastalo výrazné posilnenie kádra a zvýšenie ambícií. Výrazné obmedzenia, najmä nízka povolená návštevnosť, sú však nepríjemný škrt v plánoch Dukly. "Hráči nemali výplatu od marca. Ak by takáto situácia pokračovala aj ďalej, budú si hľadať civilné zamestnania a to ovplyvní hokej ako taký. V Michalovciach máme hlad po hokeji, máme ho pre koho robiť. Mužstvo sme skladali s tým, že sme predostreli vyššie ambície, pretože sme počítali, že bude vypredané. Dnes je ťažko predpovedať, čo bude o mesiac. Teraz máme silný apel na to, aby sa kompetentní začali zamýšľať na to, ako vyriešiť šport. Čakali sme pol roka. Viem, že boli dôležitejšie otázky, ale dnes je už čas zamyslieť sa nad športom," uviedol Burinský.



Podľa prezidenta michalovského klubu by si kompetentní mohli vziať príklad zo zahraničia, ale nápady na riešenie neľahkej situácie majú aj členovia APHK. "V prípade, že by bola situácia neúnosná, tak sme pripravení hrať aj bez divákov, no v takom prípade by mala vláda prevziať hráčske zmluvy. Ďalší scenár by mohol spočívať v príprave modelu, ktorý by umožnil postupné zvyšovanie počtu divákov. Dá sa to čiastočne riešiť aj cez televízne práva. Potrebujeme vytvoriť pracovnú skupinu, sedieť s kompetentnými a prijímať konkrétne riešenia. Doteraz totiž konkrétne riešenia neprišli. Zatiaľ iba prísľuby," zdôraznil Burinský.







Atmosféra na michalovskom štadióne bola jedna z motivácií, ktorá do klubu priviedla Mareka Bartánusa. Skúsený útočník však v prvom domácom zápase videl na tribúnach iba necelé tri stovky divákov. Viac nepustili obmedzenia. "Hokej hráme pre ľudí a chceme zažiť atmosféru. Veľká časť rozpočtov klubov ide zo vstupného. Myslím si, že pokiaľ je možné mať ľudí v kinách či baroch aj do 23. hodiny, tak by sme mohli zaplniť aspoň 50-percent kapacity na štadiónoch. Veľmi trpím, no zatiaľ som nikde nezachytil, že by sa išlo pomáhať športu. Majitelia to nemôžu donekonečna ťahať peniazmi z vlastných vreciek. Verím, že naša forma protestu padne na úrodnú pôdu," poznamenal Bartánus.



Búchanie hokejok o ľad bol pomerne mierny prejav protestu. Podľa Bartánusa nie je vylúčené, že v prípade dlhotrvajúcej nečinnosti kompetentných môže nastať aj ostrejší protest: "Ľudia z odvetví, ktorí neboli spokojní, blokovali cesty, tak možno aj my nejakú zablokujeme. My takisto živíme rodiny, máme hypotéky, lízingy a ak by nám padol hokej, tak z čoho budeme žiť? Teraz sme šesť mesiacov nemali výplatu a nie každý má niečo našetrené. Určite by nám pomohlo, keby nastala väčšia debata, do ktorej by vstúpili odborníci zainteresovaných strán. Najskôr treba ísť do konverzácie o možnej pomoci a aj o divákoch, aby mohli prísť na štadióny."



Hokejisti zdvihli varovný prst, Jurinyi: "Možno pôjdeme pred parlament"

Hokejisti šestnástich klubov Kaufland Cupu zdvihli varovný prst a búchaním hokejok o ľad vyjadrili nesúhlas s doterajšou nečinnosťou štátu, ktorý im zatiaľ nepomohol prekonať náročnú situáciu. Tá vznikla vplyvom pandémie koronavírusu a následné opatrenia naďalej limitujú možnosti klubov financovať svoje fungovanie. "My sme nechali priestor a pol roka sme netlačili na vládu. Chápeme, že prvoradé boli iné veci, no teraz je čas, aby sa kompetentní pozreli aj na nás. Za HK Poprad môžem povedať, že môže nastať vážny problém," povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.



Pre protest v podaní hráčov búchajúcich hokejkami o ľad, mal pochopenie: "Je to prvý zdvihnutý prst zo strany hokejistov a športovcov, aby vláda začala konať. Prešlo pol roka a o šport sa stále nikto nezaujíma. Žiadna konkrétna pomoc k nám doteraz neprišla. My sme momentálne na hrane. Všetkým profesionálnym športom, nielen hokeju, reálne hrozí, že nezačnú novú sezónu. Nechcem sa stavať do roly odborníka ani hygienika, ale štát by sa mal za nás postaviť. Obmedzil nás, no my sme tiež obchodné spoločnosti a potrebujeme generovať nejaký obrat, aby sme mohli vyplácať ľudí, ktorí sú zapojení do hokeja. Nariadenia nás v tom obmedzujú. My sa k tomu staviame zodpovedne a snažíme sa ten kolotoč udržať. My máme návrhy riešení, no stále je to iba o rečiach. Šport je dôležitý faktor v spoločnosti. Športovci aj umelci robia pre spoločnosť veľmi veľa. Hokej je najpopulárnejší šport, ktorý priniesol Slovensku veľa radosti a nám sa nepáči postoj, ktorý teraz zaujal štát," povedal Jurinyi.



Spoločne s ďalšími členmi Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) sa o situácii už dlhodobo rozprávajú a okrem upozornení na nedostatky majú aj niekoľko možných riešení: "Máme tabuľky, čísla, všetko sme prepočítali. Vychádza nám to tak, že by to štát nestálo až tak veľa. Je potrebné spraviť ústretový krok a nájsť kompetentných, ktorí by sa na to vážne pozreli a išli do toho. Myslím si, že keď nebudeme vypočutí, tak sa spoja všetky športy. Potom budú niektorí prekvapení, keď budeme stáť pred parlamentom."



Popradčania protestovali v úvode zápasu v Michalovciach. V ňom si napokon víťazstvom 2:0 zabezpečili postup do ďalšej fázy Kaufland Cupu, no hlavnou témou duelu bol jeho netradičný úvod. Prvých 30 sekúnd sa nehralo a aj samotní hráči veria, že búchanie hokejok o ľad počuli aj kompetentní. "Ja na to často myslím. Nikto ani nevie, či sa začne sezóna. Sme v obavách a nie každý má zadné vrátka. Keď sa to zruší, tak to bude pre mnohých veľmi ťažké," poznamenal útočník Miroslav Preisinger."