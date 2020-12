Bielorus Sergej Kosticyn možno reštarturje kariéru v Bratislave

Bratislava 14. decembra (TASR) - Jeden z najslávnejších bieloruských hokejistov Sergej Kosticyn možno reštartuje svoju kariéru v tíme Bratislava Capitals. Viceprezident klubu Dušan Pašek potvrdil, že s bývalým hráčom NHL sú v kontakte a mohol by sa objaviť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Sergej Kosticyn nehral zápas od 20. februára 2019, nedávno ho spájali s rumunskou Csíkszeredou. Do Bratislavy by mohol prísť najskôr na skúšku. "Uvidíme, v akom stave príde. Všetko sa ukáže až na tréningoch. Ja som ho naposledy videl hrať pred rokmi, keď pôsobil v Montreale. Je to kvalitný hokejista. Ak by bol dobre pripravený, mohol by mužstvu výrazne pomôcť. Sám som zvedavý,“ priznal tréner Capitals Peter Draisaitl.



Mladší z bratov Kosticynovcov dohral sezónu 2018/19 v Diname Minsk len vďaka injekciám, veľké bolesti mu spôsoboval chrbát. Hneď po skončení ročníka zaľahol na operačný stôl.



„Bola to zložitá operácia chrbtice, po ktorej musím absolvovať šesťmesačnú rehabilitáciu. A ďalší mesiac a pol až dva potrvá, kým sa vrátim do zápasového diania,“ vysvetlil Sergej Kosticyn krátko po letnej operácii v rozhovore pre Pressbal.



Napokon sa liečba predĺžila a bývalý hráč Montrealu či Nashvillu, ktorý v NHL odohral 393 zápasov, sa na ľade počas predošlého ročníka neobjavil. Od júla 2020 trénoval dva mesiace s Junosťou Minsk, potom sa pripravoval samostatne.