Bolzano znovu angažovalo Hanlona

Bolzano 25. septembra (TASR) - Do talianskeho hokejového klubu HC Bolzano sa vrátil Kanaďan Glen Hanlon, ktorý na poste hlavného trénera nahradil Švéda Niklasa Sundblada. Tím z medzinárodnej ICE Hockey League o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Bývalý tréner Slovenska priviedol v uplynulej sezóne Bolzano k triumfu v základnej časti a potom aj do finále play off. Jeho tím nakoniec prehral až v siedmom zápase so Salzburgom. V novej sezóne sa mu nedarí, keď z piatich duelov vyhral iba jeden.



"Som veľmi, veľmi šťastný, že som sa vrátil do Bolzana. Viem, že začiatok sezóny bol náročný, ale viem, čo chalani dokážu. Mentálny aspekt je v hokeji fundamentálny. Musíte veriť, že dokážete vyhrať," povedal pre oficiálnu stránku.