Boris Žabka bude asistent trénera Motáka v Třinci

Třinec 4. februára (TASR) - Slovenský hokejový tréner Boris Žabka bude pôsobiť ako asistent Zdenka Motáka v českom extraligovom tíme HC Oceláři Třinec. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 47-ročného Žabku pôjde o štvrté trénerské pôsobisko v najvyššej českej súťaži. V rokoch 2016-2018 bol asistent v BK Mladá Boleslav, kde bol predtým aj pri mládeži. Následne bol v dvoch sezónach asistent hlavného trénera v slovenskom tíme do 18 rokov. Ročník 2022/2023 absolvoval v trénerskom štábe Olomouca. Naposledy pôsobil v Liberci, kde skončil minulý rok v novembri na vlastnú žiadosť.



"Všetci vieme, že situácia nie je jednoduchá. Na druhej strane hovoríme o organizácii Třinca. V minulosti som tu pôsobil a je to organizácia s veľkou históriou. Pracovať tu je výzvou. Pred koncom sezóny už je nie je toľko času, ale stále ho je dosť. Ak tomu dáme impulz, som presvedčený, že to zvládneme," uviedol Žabka v oficiálnom vyhlásení.



Třinec opanoval českú extraligu päťkrát za sebou, no v tejto sezóne mu priebežne patrí až predposledné 13. miesto. Posledné Vítkovice majú rovnaký počet bodov, ale odohrali o zápas viac.