NHL: Boston zvíťazil nad Ottawou

Výsledky:



Pittsburgh - Edmonton 1:2 pp

Nashville - New York Rangers 1:2

Boston - Ottawa 5:2

Buffalo - New York Islanders 0:1

Carolina - New Jersey 3:5

Columbus - Calgary 0:3

Dallas - Montreal 4:1

Florida - Detroit 4:0

Philadelphia - Toronto 3:4 pp a sn

Minnesota - St. Louis 3:4 pp

Arizona - Colorado 3:0

San Jose - Vancouver 2:5

Vegas - Winnipeg 3:4 pp

Los Angeles - Chicago 4:3 pp

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Ottawou 5:2. V drese víťazov odohrali duel Slováci Zdeno Chára a Peter Cehlárik, nebodovali však. V bránke Bruins chytal Fín Tuuka Rask, Slovák Jaroslav Halák mu kryl chrbát zo striedačky. Český útočník David Pastrňák strelil gól a pridal dve asistencie.Boston vyhral piaty duel za sebou, k čomu opäť výrazne prispela prvá formácia. Pastrňák (1+2), Patrice Bergeron (1+1) a Brad Marchand (1+1) nazbierali spolu sedem kanadských bodov. Marchand bodoval v dvanástom zápase za sebou, Pastrňák natiahol sériu na 11 duelov a s 27 bodmi je na čele produktivity NHL.Skóre zápasu otvoril práve Pastrňák, keď už po 77 sekundách hry využil presilovku. O dve minúty neskôr zavládlo v TD Garden mrazivé ticho, keď útočník Senators Scott Sabourin ostal po strete s Davidom Backesom nehybne ležať a z ľadu ho odniesli na nosidlách. Sabourin po náraze do Backesa pravdepodobne stratil vedomie a nekontrolovateľne padol hlavou na ľad.Na pomoc mu okamžite prišli zdravotníci oboch tímov, pretože situácia bola vážna. Nehralo sa 11 a pol minúty. Sabourin strávil noc v nemocnici, podľa Senators bol pri vedomí a rozprával. Duel pre zranenie hornej časti tela nedohral ani Backes, ktorý napriek tomu, že incident vôbec nezavinil, bol z incidentu evidentne rozrušený a do očí sa mu tlačili slzy.povedal pre tsn.ca Bergeron, ktorý si neskôr v zápase pripísal 500. asistenciu v NHL. Po dvoch tretinách bol vyrovnaný stav 2:2, Boston rozhodol tromi gólmi v záverečnej časti. Cehlárik vo svojom druhom zápase v tejto sezóne bol na ľade necelých 10 minút, Chára odohral 23 minút a 54 sekúnd.Montreal prehral v Dallase 1:4, útočník Canadiens Tomáš Tatar sa prvýkrát po troch zápasoch bodovo nepresadil. V domácom drese absentoval zranený obranca Andrej Sekera. Dva góly Stars, vrátane úspešného trestného strieľania, strelil ruský útočník Denis Gurjanov, ďalšie pridali Alexander Radulov a Miro Heiskanen.povedal 22-ročný útočník pre nhl.com.Dallas sa po slabom štarte dostáva do formy, vyhral tretí zápas za sebou a šiesty z posledných siedmich. Tatar bol na ľade 15 minút a na brankára Bena Bishopa vyslal štyri strely. Sekera podľa miestnych médií už korčuľoval a do akcie by sa mal vrátiť v utorok proti Coloradu.Toronto v zostave s obrancom Martinom Marinčinom zvíťazilo na ľade Philadelphie 4:3 po nájazdoch. Až v jedenástej sérii rozhodol o víťazstve Maple Leafs Andreas Johnsson, boli to najdlhšie nájazdy v klubovej histórii Toronta.vtipkoval tréner Toronta Mike Babcock na margo toho, že k nájazdom sa dostala polovica tímu. Flyers viedli 2:1 a 3:2, ale Toronto vždy našlo odpoveď. Na 2:2 vyrovnal veterán Jason Spezza a strelil svoj prvý gól za Maple Leafs, do predĺženia poslal duel Mitch Marner. "Javorové listy" zastavili sériu dvoch prehier.Marinčin odohral svoj siedmy duel v sezóne, no prvý od 21. októbra. Na ľade bol 16 minút a 24 sekúnd, zaznamenal jednu strelu a jeden hit.O víťazstve Edmontonu na ľade Pittsburghu 2:1 rozhodol v predĺžení nemecký útočník Leon Draisaitl a s 13 gólmi je spoločne s Pastrňákom na čele poradia strelcov. V bránke Oilers exceloval Mike Smith, ktorý zaznamenal 51 zákrokov.Do štatistík sa nezapísali kapitáni a hviezdy svojich tímov Connor McDavid (Edmonton) a Sidney Crosby (Pittsburgh), ale McDavid sa môže tešiť z toho, že prvýkrát na siedmy pokus v súboji proti Crosbymu vyhral. Do zostavy Pens sa po jedenásťzápasovej pauze vrátil Jevgenij Malkin, zaznamenal až šesť striel, ale nebodoval.Slovenský útočník Tomáš Jurčo sa do zostavy Edmontonu nedostal. Hráči New York Islanders natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov, keď v Buffale zvíťazili 1:0. "Ostrovania" naposledy ťahali takúto šnúru od 31. decembra 1989 do 19. januára 1990.V klubovej histórii vyhrali Islanders najviac 15 zápasov za sebou, podarilo sa im to v priebehu januára a februára 1982. Jediný gól duelu strelil Derrick Brassard, ktorý skóroval v piatom zápase za sebou. Brankár Semjon Varlamov chytil 27 striel, zaznamenal prvý shuotout v drese Islanders a 26. v kariére.