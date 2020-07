Brankár Šimboch zamieril z Nitry do Katovíc

Katovice 8. júla (TASR) – Kariéra slovenského hokejového brankára Juraja Šimbocha bude pokračovať v najvyššej poľskej súťaži. Po dvojročnom pôsobení v materskom HK Nitra sa dohodol na zmluve s GKS Katovice. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



„Dlho sme analyzovali, kto by mal byť v nasledujúcom období náš brankár. Rozhodli sme sa pre Juraja, ktorému sa v uplynulých sezónach darilo v najvyššej slovenskej súťaži. Je to brankár, ktorý na sebe veľa pracuje a chce vyhrávať," uviedol športový riaditeľ klubu Roch Boglowski.



Okrem Šimbocha angažovali Katovice aj 19-ročného poľského brankára Macieja Miarku. Do GKS nedávno zamieril aj lotyšský obranca Janis Andersons, ktorý v uplynulých šiestich sezónach pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži.



Šimbochova doterajšia kariéra sa odvíjala v slovenských a českých ligách. Od roku 2012 pôsobil v organizácii českého extraligistu HC Oceláři Třinec, v rámci hosťovania však nastupoval najmä v druhej najvyššej súťaži. V roku 2018 sa rozhodol pre návrat do Nitry, za ktorú odohral počas uplynulých dvoch sezón 79 zápasov. V ročníku 2018/2019 pomohol tímu k postupu do tipsportligového finále.