Bratislava Capitals má záujem o vstup do EBEL

Bratislava 25. februára (TASR) - Hokejový klub Bratislava Capitals by sa mohol od sezóny 2020/2021 stať účastníkom nadnárodnej EBEL ligy. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) umožnil účastníkovi Slovenskej hokejovej ligy (SHL) rokovania o vstupe do medzinárodnej súťaže, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska.



Bratislavský klub suverénne vedie tabuľku A-skupiny (1.-6. miesto) nadstavbovej časti SHL. V prípade celkového víťazstva Capitals v play off druhej najvyššej slovenskej sútaže a ich následnému vstupu do EBEL ligy by do Tipsport Ligy postúpil zdolaný finalista.



"Výkonný výbor SZĽH dal súhlas klubu Bratislava Capitals, aby začal rokovanie o možnosti vstupu do EBEL ligy. Musí však vyriešiť situáciu s používaním domovského stánku a ďalšími náležitosťami s tým, že slovenská súťaž bude v termínovníku nadradená. Najneskôr do 25. apríla však musí podať definitívne stanovisko, či prestupuje do tejto nadnárodnej súťaže. V prípade, že sa stane víťazom Slovenskej hokejovej ligy, do extraligy postúpi druhý tím v poradí, teda finalista," uviedol po utorkovom zasadnutí VV SZĽH v stanovisku zaslanom TASR.



Slovenské kluby v ére samostatnosti pôsobili mimo územia SR dosiaľ len v troch prípadoch - Lev Poprad a Slovan Bratislava účinkovali v nadnárodnej KHL a Nové Zámky v MOL lige.