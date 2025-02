Brno zvíťazilo v Olomouci 6:3, Ďaloga 1+1, skórovali i Daňo a Sukeľ

česká extraliga - 44. kolo:



HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)



Góly: 2. DAŃO (HUDÁČEK), 14. Cienciala (HUDÁČEK), 28. Kurovský, 43. Kovařčík, 60. Nestrašil (HUDÁČEK) - 26. Hradec (JÁNOŠÍK).







HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 36. Hanzl, 39. Nellis, 59. Kalus - 37. Červenka







Energie Karlove Vary - HC Verva Litvínov 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)



Góly: 18. a 34. Beránek, 7. Jiskra, 40. Čihař (GRÍGER), 46. Plutnar, 60. Černoch - 23. a 60. Kaše, 33. Zeman, 50. SUKEĽ







Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 49. Nenonen, 58. Rubins - 18. Budík, 21. Pérez, 63. Musil (LANTOŠI)



/D. Hrenák (Plzeň) odchytal celý duel a mal 11 zákrokov/







Motor České Budějovice - Sparta Praha 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



Góly: 12. Kubík - 8. a 53. Chlapík, 14. Lajunen, 31. Forman, 37. Hyka



Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Góly: 43. Kusý - 28. Jergl, 44. McCormack



/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý duel a mal 23 zákrokov/







HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)



Góly: 3. Fridrich, 38. Černý, 56. Knotek - 12. Boltvan, 13. Flek, 14. Konečný, 47. Holland (ĎALOGA), 49. ĎALOGA, 56. Flek



Praha 12. februára (TASR) - Slovenský obranca Marek Ďaloga prispel gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Komety Brno na ľade Olomoucu 6:3 v stredajšom stretnutí 44. kola českej najvyššej súťaže. Po zápase ho vyhlásili za najlepšieho hráča svojho tímu. Brnu patrí 7. priečka v tabuľke.Do streleckej listiny sa zapísal aj Marko Daňo za Třinec, keď otvoril skóre stretnutia proti Mladej Boleslavi. "Oceláři" zvíťazili napokon 5:1 a v ich drese si pripísal tri asistencie Libor Hudáček. Skóroval aj Matúš Sukeľ, no Litvínovu to k bodom nestačilo, prehral v Karlových Varoch 4:6. Súťaže vedie Sparta Praha, ktorá uspela na ľade Českých Budějovíc 5:1. Na čele má náskok už šesť bodov pred druhými Pardubicami, ktoré prehrali vo Vítkoviciach 1:3, no odohrali o zápas menej.