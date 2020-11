Bývalého ruského útočníka Musatova odsúdili na 4 roky väzenia

Moskva 2. novembra (TASR) – Bývalý ruský hokejový útočník Igor Musatov dostal trest štyri roky odňatia slobody. Súd v Moskve ho uznal vinným z podvodu s kryptomenou v hodnote 800-tisíc dolárov. Informovala o tom stránka sport.cz.



Musatov sa trestného činu dopustil v roku 2018. Podľa verdiktu súdu úmyselne uviedol do omylu záujemcu, ktorému následne predal kryptomenu v spomínanej výške. Bývalý hokejista svoju vinu odmietal, ale napokon mu súd vymeral štvorročný trest. Zohľadnil aj fakt, že Musatov mal už v minulosti problémy so zákonom. Na jeseň 2017 ho zadržala polícia po výtržnostiach v moskovskej reštaurácii, v ktorej pod vplyvom alkoholu vyvolal bitku a mal pri sebe aj strelnú zbraň.



Musatovova hokejová kariéra sa odvíjala výlučne v ruských ligách. Začal ju v ruskej lige a po transformácii súťaže pokračoval v KHL. Kariéru ukončil po sezóne 2016/2017, v ktorej nastúpil do 29 zápasov za Slovan Bratislava. Získal v nich 8 kanadských bodov za 6 gólov a 2 asistencie.