Čajkovič bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v Litvínove

Litvínov 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Maxim Čajkovič bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Verva Litvínov. Český extraligista si uplatnil zmluvnú opciu na jeho služby, informoval o tom na svojej oficiálnej stránke.



Čajkovič, ktorý figuruje v kádri slovenskej reprezentácie v príprave na blížiace sa MS, nazbieral v tejto sezóne v drese Litvínova 11 bodov (7+4) v 36 stretnutiach. "Veríme, že Max sa už zoznámil s českou extraligou a spoznal jej náročnosť. Sezóna mu ukázala, kam sa ešte musí v mnohých ohľadoch, vrátane disciplíny, posunúť. Veríme, že na nový ročník bude pripravenejší po fyzickej aj mentálnej stránke," povedal o ňom športový manažér klubu Tomáš Vrábel. Litvínov v budúcej sezóne povedie ako hlavný kouč Michal Broš.



Dvadsaťštyriročný Čajkovič hral v mládežníckych kategóriách za Hodonín a Kometu Brno, skúsenosti má aj zo švédskeho Malmö. Po prestupe do kanadskej QMJHL si ho v treťom kole draftu 2019 z celkového 89. miesta vybrala Tampa Bay Lightning, no v NHL si nezahral. Pôsobil v nižších súťažiach AHL i ECHL. Slovensko reprezentoval aj na MS hráčov do 18 i do 20 rokov.