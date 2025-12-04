Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cehlárik asistoval, Leksand nestačil na Brynäs

Na snímke Peter Cehlárik. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťročný slovenský útočník má po 24 stretnutiach sezóny na konte 17 bodov za dva góly a 15 asistencií.

Autor TASR
Štokholm 4. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik si pripísal asistenciu vo štvrtkovom zápase švédskej SHL, v ktorom jeho Leksand prehral s Brynäsom 1:4. Kapitán domácich asistoval pri jedinom góle svojho tímu, ktorý v 6. minúte strelil Gabriel Fortier.

Tridsaťročný slovenský útočník má po 24 stretnutiach sezóny na konte 17 bodov za dva góly a 15 asistencií. Leksand figuruje na poslednom 14. mieste tabuľky, na trinásty HV 71 stráca tri body.
