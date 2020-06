Ceman po odchode z Banskej Bystrice zamieril do rakúskeho Villachu

Villach 27. júna (TASR) - Kanadský hokejový tréner Dan Ceman povedie od novej sezóny rakúsky Villach. Doterajší kouč Banskej Bystrice podpísal ročný kontrakt s účastníkom nadnárodnej ligy (dosiaľ EBEL). V sobotu to potvrdili funkcionári Villachu pre agentúru APA.



Ceman prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2018/2019 a hneď v prvom ročníku získal s tímom titul majstra SR. V sezóne 2019/2020 vyhral s mužstvom základnú časť, po predčasnom ukončení ročníka pre pandémiu koronavírusu však titul "baranom" napokon neudelili. Cemanovi vypršala pod Urpínom k 30. aprílu zmluva a vedenie HC '05 sa rozhodlo ju nepredĺžiť. Štyridsaťšesťročný tréner tak zamieril do Villachu, kde na poste nahradí Roba Dauma.