Hokej: Cenná lekcia pre Košičanov, Podlipnika potešila sila tímu

Košice 8. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice si v 45. kole skomplikovali cestu za víťazstvom, keď proti Spišskej Novej Vsi prišli o trojgólový náskok. Napokon v domácom zápase vybojovali dva body za triumf v predĺžení a stratu náskoku vnímali aj ako cennú lekciu pred play off. Obranca Spišiakov Matic Podlipnik napriek prehre vyzdvihol silu tímu, ktorá sa ukázala gólovým návratom do zápasu.



Košičania chceli proti Spišiakom zopakovať výkon z nedeľného zápasu vo Zvolene, v ktorom zvíťazili 4:1. Pred trénera Dana Cemana to bol prvý víťazný duel na košickej striedačke. Druhý dosiahol proti Spišiakom, no napriek sľubnému náskoku sa o ňom rozhodlo až v závere predĺženia. "Naša výzva k tomuto zápasu bola zopakovať výkon zo Zvolena. Nie je však jednoduché každý zápas udržať svoju hru na vysokej úrovni. Keď sme sa dostali do vedenia 3:0, tak sa stala klasická chyba, keď tím poľaví zo sústredenia. Vedeli sme však, že Spišská je tvrdo pracujúci tím, ktorý sa nevzdáva a vyplatilo sa mu to. Vývoj dnešného zápasu bol pre nás cenná lekcia," poznamenal Ceman.



Košičania viedli od polovice druhej časti 3:0, no Spišiaci sa nevzdali a prvýkrát v sezóne doviedli vzájomný zápas do predĺženia. V ňom nedokonali obrat v presilovke štyroch proti trom, za čo ich následne potrestal Pavel Klhůfek. Český útočník strelil svoj 19. gól v sezóne, ktorým nadviazal na presný zásah zo Zvolena. Predtým neskóroval v 14 zápasoch za sebou. "Bolo to pre mňa ťažké nedať gól 14 či koľko zápasov. Hľadal som aj ďalších hráčov, ktorí neskórovali podobne dlho. Našiel som amerického útočníka Petera Muellera z Komety Brno, ktorý podobne dlho neskóroval v českej extralige. Myslím, že jemu to padlo v 15-tom zápase a takisto aj mne," prezradil zaujímavosť Klhůfek. Okrem presnej strely nad lapačku brankára Filipa Suráka ho tešilo aj víťazstvo. "Som za gól veľmi rád, no najmä som rád, že sme vyhrali. Dnes to bol ťažký zápas, špeciálne pre "Koša" (brankára Andreja Košarišťana, pozn.), na ktorého v prvej tretine skoro nič nešlo. Dnes sme, žiaľ, stratili bod, ale víťazstvo berieme. O dva týždne je play off a keď v play off vyhráme v predĺžení, tak to bude v poriadku. Keby sme dnes vyhrali 7:0, tak by sme možno zbytočne boli "na hruške," ale takto vieme, že aj za stavu 3:0 musíme naďalej hrať naplno," uviedol Klhůfek.



Trénera hostí mrzelo, že jeho zverenci nevyužili šancu rozhodnúť v predĺžení, keď mali dvojminútovú presilovku štyroch proti trom. "Zápas sme začali sme dobre, ale pribrzdilo nás oslabenie. Súper bol v prvej tretine efektívny, dal nám dva góly. Po tom, čo sme v druhej tretine inkasovali na 0:3, sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Zlepšili sme pohyb a viac sme začali hrať fyzicky. Súper mal dobré šance z protiútokov, v koncovkách bol nebezpečný. V presilovke v predĺžení sme málo strieľali a nespravili sme správne rozhodnutia," povedal Miroslav Mosnár. Prvý extraligový gól strelil slovinský obranca Matic Podlipnik, ktorý v 2. tretine upravil na 3:1. Počas hry štyroch proti štyrom si v útočnom pásme vylepšil streleckú pozíciu a strelou od žŕdky prekonal Andreja Košarišťana. Podobne ako domáci hráči, aj hostia si chceli zo zápasu vziať to pozitívne. "Mali sme zlý vstup do zápasu, súpera sme pustili do vedenia. Po 1. tretine sme si v kabíne niečo povedali a na ľad sme vykorčuľovali ako úplne iný tím. Tretia tretina bola z našej strany výborná, škoda však inkasovaného gólu v závere predĺženia. Nie je jednoduché otočiť stav z 0:3, no my sme ukázali svoju silu, čo je dôležité pred play off," povedal Podlipnik.