České Budějovice deklasovali Brno 8:0
Asistenciu si pripísal slovenský útočník Róbert Lantoši.
Autor TASR,aktualizované
Praha 26. septembra (TASR) - Hokejisti Českých Budějovíc deklasovali v piatkovom zápase českej extraligy hráčov Komety Brno 8:0. V tabuľke poskočili na druhé miesto, na čele zostali napriek debaklu obhajcovia titulu z Brna, ktorí vedú o tri body. Asistenciu si pripísal slovenský útočník Róbert Lantoši.
Jeho krajan Adrián Holešinský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Plzne nad Kladnom 3:1. Rytíři prehrali už piatykrát za sebou. V ďalšom stretnutí Hradec Králové zdolal Litvínov 2:0, na gólovú listinu sa zapísal Alex Tamáši. Jeho spoluhráč Stanislav Škorvánek odchytal celý duel a mal 13 zákrokov.
Vítkovice zvíťazili na ľade Olomouca 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil kapitán tímu Marek Hrivík, ktorý si spoločne so Samuelom Kňažkom pripísal aj asistenciu. V drese domácich asistoval Viliam Čacho.
česká extraliga - 8. kolo:
Banes Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 8:0 (3:0, 3:0, 2:0
Góly: 6. Koláček, 9. Hoch, 17. Koláček (LANTOŠI), 21. Harris, 22. Ordoš, 37. Olesen, 41. Kubíček, 47. Přikryl
BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)
Góly: 11. Hradec, 27. Fořt - 2. Horák, 9. Horák, 19. Němeček, 23. Mašín, 37. Shore, 44. Kousal, 52. Chlapík
HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Góly: 7. Lalancette, 15. Zámorský (HOLEŠINSKÝ), 58. HOLEŠINSKÝ - 36. Vigneault
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 10. Perez, 32. Procházka - 20. Černoch
Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Góly: 5. Miškář, 8. TAMÁŠI
/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas a mal 13 zákrokov/
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 9. Černý (ČACHO), 53. Fridrich - 35. Nellis, 37. Kalus (HRIVÍK, KŇAŽKO), rozh. nájazd: HRIVÍK
