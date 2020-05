Český brankár Nechvátal zamieril z Tipsport ligy do Poľska

Jastrzębie 23. mája (TASR) - Český hokejový brankár Patrik Nechvátal bude pôsobiť v Poľsku. Už bývalý hráč Popradu a Nových Zámkov sa dohodol na spolupráci s JKH GKS Jastrzebie. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Nechvátal prišiel do Popradu počas sezóny 2018/2019 a v pozícii brankárskej dvojky za krajanom Tomášom Vošvrdom v nej nastúpil na 16 zápasov. V lete 2019 zamieril do francúzskeho Nice, no počas ročníka sa vrátil do Popradu. V drese "kamzíkov" opäť pôsobil ako brankárska dvojka a počas ročníka zamieril v rámci výmeny za Mateja Kristína do Nových Zámkov. V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 33 zápasov, v ktorých dosiahol 92,28-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,51 inkasovaných gólov na zápas.