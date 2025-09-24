Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čiernik asistoval, no Lahti prehralo na ľade IFK Helsinki 2:3

Na snímke Alex Čiernik. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Lahti v šiestich stretnutiach získalo sedem bodov a je desiate.

Autor TASR
Helsinki 24. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik si v drese Pelicans Lahti pripísal asistenciu v stredajšom stretnutí fínskej najvyššej súťaže. Jeho tím však prehral na ľade IFK Helsinki 2:3 po predĺžení. Brankár Rastislav Eliaš sedel na striedačke domácich.

Lahti v šiestich stretnutiach získalo sedem bodov a je desiate. IFK o dva menej a uzatvára tabuľku súťaže.
