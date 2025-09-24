< sekcia Šport
Čiernik asistoval, no Lahti prehralo na ľade IFK Helsinki 2:3
Lahti v šiestich stretnutiach získalo sedem bodov a je desiate.
Autor TASR
Helsinki 24. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Alex Čiernik si v drese Pelicans Lahti pripísal asistenciu v stredajšom stretnutí fínskej najvyššej súťaže. Jeho tím však prehral na ľade IFK Helsinki 2:3 po predĺžení. Brankár Rastislav Eliaš sedel na striedačke domácich.
Lahti v šiestich stretnutiach získalo sedem bodov a je desiate. IFK o dva menej a uzatvára tabuľku súťaže.
