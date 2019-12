Čiliak sa s fanúšikmi rozlúčil vychytaným čistým kontom

Zlín 30. decembra (TASR) - Slovenský brankár Marek Čiliak ukončí ku koncu roka svoje hosťovanie v českom tíme PSG Berani Zlín a vráti sa do konkurenčnej Komety Brno. S divákmi sa doma rozlúčil v sobotu čistým kontom v súboji s Kladnom pri výhre 6:0. V Zlíne strávil tri mesiace, odchytal zatiaľ 18 zápasov a pomohol k desiatim výhram.



"Zlín mi zostane v srdci. Ďakujem všetkým, že som tu mohol byť. Spoznal som super ľudí od rolbárov po posledného chlapa na štadióne. Veľmi si to vážim. Chcem sa poďakovať chlapcom v kabíne, vedeniu, ľuďom okolo hokeja, fanúšikom. Neskutočné. Ale všetko sa raz končí a už sa teším na partiu v Brne, na fanúšikov, na všetkých," povedal Čiliak v rozhovore pre portál idnes.cz.



Diváci ho po zápase s Kladnom ocenili skandovaným pokrikom. "Celkom ma to dojalo. Bolo úžasné, ako ma prijali. Keby mi niekto pri príchode do Zlína povedal, že to zažijem, neveril by som mu. V zápase i po ňom som mal v sebe plno emócií, vážim si to. Nula je bonbónik, ale na to nehrám. Hrá sa na tri body, tie sú dôležité," uviedol slovenský brankár, ktorý mal za Zlín ešte nastúpiť poslednýkrát v pondelok v stretnutí na ľade Liberca. "Mám ešte nejaký cieľ, ktorý som si dal a chcem ho splniť. Je to deväť bodov z troch povianočných zápasov. Čaká ma ešte duel v Liberci, ak budem chytať, a potom sa už presuniem domov."



Kometa narazí na Zlín vo vzájomnom súboji už 5. januára. "Bude to ťažké. Teraz už ale budem mať úlohu v Komete. Od prvého si na to nastavím hlavu. Mám jediný cieľ a za ním pôjdem," dodal pre iDnes Čiliak, ktorý Komete v rokoch 2017 a 2018 vychytal tituly.