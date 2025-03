Daňo svoj štýl hry nezmení, v budúcej sezóne sa chce poučiť z chýb

Třinec 31. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo bol jednou z ústredných postáv štvrťfinálovej série medzi Třincom a Spartou Praha. Počas nej dostal dve pokuty za vulgárne urážky rozhodcov a z chýb sa plánuje poučiť v nasledujúcom ročníku. V ňom začne už piatu sezónu za klub z východu Česka.



Třinec nezíska medailu po sérii piatich titulov. Naposledy ukončili sezónu bez cenného kovu v ročníku 2016/17. „Začiatky boli ťažké a nebolo to ideálne. Po dlhých sezónach v play off sme mali veľa zranení a v podstate sme odohrali len zlomok sezóny s kompletným kádrom. Celý rok sa to lepilo, nebolo to úplne stopercentné. Samozrejme, telo a myseľ dostávajú zabrať, takže na začiatku sezóny tam chýbala určitá koncentrácia a potom sa to ťažko doháňalo. Našťastie sme to zvládli. Chvíľu sme boli poslední, ale v play off sme opäť zapli a ukázali, že hokej hrať vieme. Sparte sme boli rovnocenným súperom, zápasy sa mohli vyvíjať aj opačne. Mrzí nás, že sme to nezvládli, ale aspoň máme priestor na oddych a regeneráciu,“ zhodnotil 30-ročný krídelník sezónu pre idnes.cz.



Daňo bol viditeľnou postavou série aj v negatívnom smere. Od disciplinárnej komisie českej extraligy dostal pokutu 20.000 českých korún (približne 800 eur). Vyslúžil si ju za vulgárne urážky rozhodcov po piatom štvrťfinálovom zápase, v ktorom jeho Třinec podľahol Sparte Praha 2:3. „Do ďalšej sezóny si na niektoré momenty budem musieť dávať pozor. Od otravného hokeja v predbránkovom priestore neustúpim,“ uviedol Daňo. Podľa portálu sport.cz Daňo slovne zaútočil na arbitrov po pondelkovom dueli. Priestupok bol ohodnotený ako napadnutie rozhodcov. Za urážky rozhodcov pykal v krátkom čase už druhýkrát, inkasoval aj pokutu vo výške 10.000 českých korún (400 eur) za vulgarizmy na adresu arbitrov po štvrtom štvrťfinálovom zápase.



Útočník so 141 duelmi v zámorskej NHL vnímal mediálny rozruch fanúšikov na internete. „Sociálne siete sú nástroj, ktorý môže pomôcť aj ublížiť. Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, ako tento nástroj používajú. Je to pre nás náročné, ale musíme sa s tým vyrovnať, pretože sme profesionálni športovci. Každopádne to neospravedlňuje niektoré moje činy. Som len ľudská bytosť, ktorá robí chyby. Ako som už povedal, verím, že sa z toho poučím a v budúcej sezóne si budem počínať lepšie,“ poznamenal.



Účastník piatich svetových šampionátov nefiguruje v nominácii Craiga Ramsayho pred dvojzápasom proti Švajčiarsku. "Zatiaľ som nedostal žiadne info a celú sezónu som od reprezentácie nepočul nič, takže neviem, aké majú plány. Budem čakať. Keby pozvánka prišla, budem rád," dodal Daňo.