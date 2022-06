Hokej: Dvadsiatku povedie Feneš, osemnástku Tartaľ, sedemnástku Paľov

SR 20: Ivan Feneš (hl. tréner), Martin Štrbák (asistent), Scott Moser (asistent počas MS 20), Peter Kosa (tréner brankárov)



SR 15: Róbert Rehák (hl. tréner), Peter Kúdelka (asistent), Ladislav Karaffa (asistent), Peter Holaza (asistent), Jozef Urdák (tréner brankárov)

Bratislava 2. júna (TASR) - Hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov v sezóne 2022/23 bude Ivan Feneš. Osemnástku povedie Tibor Tartaľ, sedemnástku Rastislav Paľov, šestnástku Ivan Králik a pätnástku Róbert Rehák. Rozhodol o tom výkonný výbor SZĽH, ktorý schválil nominácie na zloženie trénerských štábov vo všetkých mládežníckych kategóriách mužov. Vo štvrtok o tom informoval hockeyslovakia.sk.Feneš viedol dvadsiatku už na uplynulých MS juniorov v Kanade, ktoré Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na štvrtý deň od ich začiatku zrušila pre nekontrolovateľný rozmach ochorenia COVID-19 medzi účastníkmi. Zastával však funkciu dočasného hlavného trénera, pričom kmeňovo naďalej viedol reprezentáciu do 18 rokov. Od budúcej sezóny sa bude venovať výlučne juniorskej reprezentácii." uviedol pre hockeyslovakia.sk generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora.V ročníku 2022/23 absolvuje slovenský juniorský tím až dva svetové šampionáty. Prvý už v termíne od 9. do 20. augusta v kanadskom Edmontone ako náhradu za predčasne skončený z prelomu rokov. Následne sa na konci roka 2022 predstaví dvadsiatka na ďalšom v kanadských mestách Halifax a Moncton. "" uviedol Feneš.Na margo posunu k juniorskej reprezentácii dodal: "Osemnástka bude mať nového trénera po troch rokoch, preberie ju Fenešov doterajší asistent Tibor Tartaľ. "" uviedol Sýkora.Sedemnástku povedie Rastislav Paľov, ktorý si úlohu hlavného kouča v tejto kategórii vyskúšal už v sezóne 2021/22. Asistovať mu budú Roman Sýkora a Michal Hreus. Pri šestnástke nahradí Jerguša Baču po dvoch rokoch jeho asistent Ivan Králik. Pomáhať mu budú Michal Blanár a Boris Majeský. Hlavným koučom pri pätnástke zostal Róbert Rehák.