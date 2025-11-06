Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fíni nestačili v Tampere na Švajčiarsko

Švajčiarski hráči oslavujú gól počas zápasu Euro Hockey Tour medzi Švajčiarskom a Fínskom v Tampere vo Fínsku vo štvrtok 6. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Švajčiarsko - Fínsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Autor TASR
Tampere 6. novembra (TASR) - Hokejistom Fínska nevyšiel vstup do domáceho turnaja Euro Hockey Tour. Vo svojom úvodnom stretnutí na Fínskych hrách v Tampere podľahli Švajčiarom 1:3. V druhom štvrtkovom zápase narazili obhajcovia celkového prvenstva v EHT Česi v Ängelholme na domácich Švédov (19.00 h).



Fínske hry - turnaj EHT:

Švajčiarsko - Fínsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Góly: 48. Jäger, 52. Biasca, 60. Bertschy - 58. Innala
