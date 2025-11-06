< sekcia Šport
Fíni nestačili v Tampere na Švajčiarsko
Švajčiarsko - Fínsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Autor TASR
Tampere 6. novembra (TASR) - Hokejistom Fínska nevyšiel vstup do domáceho turnaja Euro Hockey Tour. Vo svojom úvodnom stretnutí na Fínskych hrách v Tampere podľahli Švajčiarom 1:3. V druhom štvrtkovom zápase narazili obhajcovia celkového prvenstva v EHT Česi v Ängelholme na domácich Švédov (19.00 h).
Fínske hry - turnaj EHT:
Góly: 48. Jäger, 52. Biasca, 60. Bertschy - 58. Innala
