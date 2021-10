Feneš vystriedal Podkonického na poste trénera slovenskej dvadsiatky

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ivan Feneš je na najbližšie tri mesiace nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Na poste kormidelníka vystriedal Andreja Podkonického, s ktorým Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ukončil spoluprácu na báze vzájomnej dohody. Asistentmi Feneša budú Martin Štrbák a Tibor Tartaľ. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Podkonický viedol dvadsiatku od júna tohto roka. Absolvoval s ňou prípravný kemp v Piešťanoch a dva turnaje. Najskôr Summer Challenge v nemeckom Füssene, následne Memoriál Pavla Zábojníka vo Zvolene. Spoluprácu v súvislosti s postom hlavného trénera pri národnom tíme juniorov ukončila vzájomná dohoda oboch strán. Zmenu schválil aj výkonný výbor SZĽH.



„Andrejovi Podkonickému ďakujeme za doterajšiu anabázu pri reprezentácii do 20 rokov. Veríme, že naše cesty sa opäť prepoja, keďže Andrej pôsobí v pozícii asistenta Craiga Ramsayho pri našej seniorskej reprezentácii,“ povedal pre zväzový web prezident SZĽH Miroslav Šatan.



„Spoluprácu sme ukončili po vzájomnej dohode. Chlapcom chcem na šampionáte popriať veľa šťastia. Verím, že dosiahnu dobrý výsledok, pretože potenciál na to majú,“ uviedol Podkonický.



Dvadsiatku v najbližších troch mesiacoch, ktoré v termíne 26. decembra 2021 až 5. januára 2022 vyvrcholia svetovým šampionátom juniorov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer, povedie Feneš. S reprezentáciou do 20 rokov ho v novembrovom asociačnom termíne čaká Turnaj štyroch krajín v Nórsku a začiatkom decembra štart záverečnej fázy prípravy na MS. Okrem práce pri juniorskom tíme sa bude venovať aj trénerským povinnostiam pri osemnástke, kde pôsobí v pozícii hlavného kormidelníka.



„Keďže majstrovstvá sveta juniorov nás čakajú už o necelé tri mesiace, museli sme na vzniknutú situáciu promptne reagovať. Voľba padla na Ivana Feneša, ktorý vzhľadom na viacročnú trénerskú prácu v systéme slovenských mládežníckych reprezentácií veľmi dobre pozná súčasný juniorský ročník. To je pri tvorbe nominácie veľmi dôležité," vysvetlil Šatan.



Feneš zareagoval na ponuku vedenia SZĽH veľmi promptne. „Hokejovou terminológiou by sme mohli povedať, že idem na hosťovanie, keďže na najbližšie dve akcie sa presúvam k juniorom. Prioritne však naďalej zostávam trénerom osemnástky. Keď mi prišla ponuka od Mira Šatana, reagoval som pozitívne, keďže v hierarchii reprezentácií ide o druhú najvyššiu. Navyše juniorský šampionát je za dverami. Nesmierne sa naň teším. Verím, že spolupráca nielen v realizačnom tíme, ale aj s hráčmi bude na vysokej úrovni a že slovenským fanúšikom dožičíme počas Vianoc veľa radosti," povedal Feneš.



Počas jeho neúčasti v osemnástke bude s tímom naďalej pracovať Boris Žabka, ktorému vypomôže tréner sedemnástky Roman Sýkora.



Slováci sa v základnej A-skupine MS do 20 rokov v meste Red Deer stretnú s USA, Švédskom, Ruskom a Švajčiarskom. Detailný program turnaja s rozpisom jednotlivých stretnutí bude známy neskôr.