Fínsku ligu predčasne ukončili pre koronavírus, majstra nevyhlásia

Helsinki 14. marca (TASR) - Vedenie najvyššej fínskej hokejovej súťaže predčasne ukončilo sezónu a nevyhlási majstra. Ligová rada sa odhodlala k tomuto kroku pre epidémiu koronavírusu, fínska vláda predtým odporučila v krajine neorganizovať do konca mája verejné podujatia s účasťou viac ako 500 ľudí.



Fínska Liiga sa ešte vo štvrtok hrala bez divákov, sobotňajšie duely základnej časti sa už neuskutočnia, rovnako ako play off. Súťaž nespozná majstra, miestenky do Ligy majstrov udelia na základe poradia v nedohranej základnej časti. Tú vyhral v predstihu Kärpät Oulu s Michalom Krištofom. Sezóna sa skončila aj pre ďalších slovenských legionárov - Tomáša Záborského a Mária Grmana (obaja SaiPa Lappeenranta), Kristiána Pospíšila (Lukko Rauma) a Filipa Krivošíka (HPK Hämeenlinna). V úvode ročníka krátko nastupoval v drese KooKoo Kuovola aj Samuel Buček.



"Naša spoločnosť sa ocitla v situácii, ktorú sme nikdy predtým nezažili. Rýchlo rastúce riziko infekcie koronavírusu viedlo k mnohým mimoriadnym opatreniam, ktoré majú vplyv na život každého Fína," uviedlo vedenie ligy v tlačovej správe. "Je jasné, že Liiga a jej kluby utrpia veľké finančné straty, no ekonomika je stále iba ekonomikou," poznamenal predseda súťaže Heikki Hiltunen.



Z elitných európskych hokejových líg tak pokračuje sezóna už len v KHL a švédskej SHL. Už dávnejšie rozhodli o nedohratí ročníka vo švajčiarskej lige, nemeckej DEL, nadnárodnej EBEL, českej extralige i slovenskej Tipsport Lige.



Vo Fínsku evidovali v sobotu ráno 155 infikovaných ľudí. Počet smrteľných obetí nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 5429, v 125 krajinách sveta ho diagnostikovali u 145.374 osôb.