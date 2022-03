Graňák v Plzni skončil, klub rokuje s Čerešňákom o novej zmluve

Plzeň 27. marca (TASR) - Český hokejový klub HC Škoda Plzeň už nepočíta so službami slovenského obrancu Dominika Graňáka. Jeho krajan Peter Čerešňák, pre ktorého bola sezóna 2021/2022 najlepšia v kariére, rokuje s vedením o novom kontrakte. Informovala o tom oficiálna stránka extraligistu.



Pre hráčov Plzne sa sezóna 2021/2022 skončila v predkole play off, v ktorom podľahli Mladej Boleslavi 2:3 na zápasy. Graňák, ktorý prišiel do klubu v lete 2021, odohral 58 zápasov, v ktorých si pripísal 1 gól, 6 asistencií, 38 trestných minút a 6 mínusových bodov. Slovenský reprezentačný rekordér v počte odohratých zápasov nastupoval v českej extralige aj za Slaviu Praha, Hradec Králové a Karlove Vary.



Pre Čerešňáka bola sezóna 2021/2022 už šiesta v drese Plzne, predtým absolvoval dva ročníky vo farbách Vítkovíc. V 50 zápasoch základnej časti nazbieral 40 kanadských bodov za 6 gólov a 34 asistencií. S priemerom 0,8 bodu na zápas bol najlepší spomedzi ligových obrancov. Počas sezóny mal namierené k účastníkovi KHL z Kazane, no z transferu napokon zišlo a sezónu dokončil v českej extralige. V 5 zápasoch predkola play off nazbieral ďalších 5 bodov (1+4).