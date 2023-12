Gríger gólom pomohol Varom k víťazstvu v Kladne 3:2 po nájazdoch

Česká extraliga - 26. kolo:



HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 25. a 56. Růžička – 60. MARCINKO







HC Verva Litvínov - HC Olomouc 1:2 pp (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)



Góly: 2. Kirk - 15. Orsava, 61. Bambula







BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)



Góly: 24. Dvořáček, 48. LANTOŠI (SKALICKÝ), 53. KRIVOŠÍK (LANTOŠI) – 42. a 58. Kempný, 14. Mozík, 16. Konečný, 39. Kousal, 58. Chlapík

Praha 8. decembra (TASR) - Slovenský útočník Dávid Gríger pomohol gólom k triumfu hokejistov Karlových Varov na ľade Kladna 3:2 po nájazdoch v 26. kole českej extraligy. Západočesi ukončili šnúru troch prehier a patrí im 10. miesto tabuľky.Útočník Róbert Lantoši zaznamenal gól a asistenciu, no Mladá Boleslav prehrala doma so Spartou Praha 3:6 a naďalej okupuje dno tabuľky. Mladoboleslavčanom nestačil ani gól Filipa Krivošíka. Presadil sa aj Tomáš Marcinko, no v poslednej minúte iba znížil za Brno na ľade Třinca na 1:2.HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1)Góly: 14. Peterek, 56. Doležal – 24. Estephan, 39. Estephan, 63. ŠťastnýRytíři Kladno - HC Energie Karlove Vary 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)Góly: 29. Strnad, 47. Kusý - 6. GRÍGER, 56. Černoch, rozhodujúci sam. nájazdHC Dynamo Pardubice - Banes Motor České Budějovice 4:3 pp (1:2, 0:1, 2:0 – 1:0)Góly: 3. Hyka, 45. Kolář, 48. Košťálek, 65. Košťálek – 17. Hovorka, 19. Pýcha, 25. Hanzl (tr. strieľanie)