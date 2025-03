Gríger prispel asistenciou k postupu Karlových Varov do štvrťfinále

predkolo play off českej extraligy - 5. zápasy:



/na 3 víťazstvá/:



Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 3:2 po dvojnásobnom predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 18. Olesen, 60. Gulaš, 85. Doudek - 1. LANTOŠI, 26. Vlach



/konečný stav série: 3:2, Č. Budějovice postúpili do štvrťfinále play off/







HC Energie Karlove Vary - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 15. Redlich (GRÍGER), 59. Jiskra - 31. Yetman



/konečný stav série: 3:2, Karlove Vary postúpili do štvrťfinále play off/

Praha 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Gríger prispel vo štvrtok asistenciou k postupu Karlových Varov do štvrťfinále play off českej extraligy. Domáci zvíťazili v rozhodujúcom piatom zápase predkola nad Vítkovicami 2:1 a v celej sérii triumfovali 3:2.Liberec napriek gólu Róberta Lantošiho z prvej minúty nepostúpil medzi elitnú osmičku, na ľade Motora České Budějovice totiž prehral 2:3 po dvojnásobnom predĺžení a rovnakým pomerom aj v sérii. O postupe juhočeského tímu rozhodol v 85. minúte Milan Doudek.