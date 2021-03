Gríger prispel gólom k výhre Liberca nad Hradcom

Štvrťfinále play off českej extraligy:



Prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



Mladá Boleslav - Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 35. Zbořil, 60. Ševc

Stav série: 1:0



Liberec - Hradec Králové 4:3 pp (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 34. GRÍGER, 54. Lenc, 59. Musil, 77. Birner - 17. Klima, 25. Růžička, 29. Orsava

Stav série: 1:0

Praha 19. marca (TASR) - Mladá Boleslav zvíťazila v úvodnom zápase štvrťfinále play off českej hokejovej extraligy nad Pardubicami 2:0. Domácich poslal do vedenia v 35. minúte Adam Zbořil, v záverečných sekundách zvýšil do prázdnej bránky Martin Ševc.Dávid Gríger odštartoval veľký obrat Liberca v súboji s Hradcom Králové. Domáci prehrávali v 29. minúte už 0:3, no slovenský útočník v 34. minúte znížil a Liberec v závere tretej tretiny vyrovnal. V 17. minúte predĺženia nakoniec rozhodol o jeho triumfe Michal Birner, ktorý si pripísal aj dve asistencie.