Handzuš preberá zodpovednosť za mládežnícky hokej v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 29. septembra (TASR) – V Banskej Bystrici vznikol nový hokejový subjekt, ktorý ponesie názov Barani – hokejová škola Michala Handzuša. V praxi to znamená, že za mládežnícky hokej v HC '05 Banská Bystrica preberá zodpovednosť priamo trojnásobný medailista z MS a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Na utorkovej tlačovej konferencii to prezentovali zástupcovia klubu spod Urpína spoločne s primátorom mesta a hokejovými legendami, ktoré vyrastali v Banskej Bystrici.



"Rozhodol som sa vstúpiť do mládeže z viacerých príčin. Hokej som mal od detstva rád, miloval som ho a mal som šťastie, že som ho mohol robiť i v dospelosti. Mal som vytvorené dobré podmienky. Chcel by som, aby si aj ostatné deti splnili svoje sny tak, ako som si ich splnil ja. Ukázať, že hokej je šport, vďaka ktorému získajú zručnosti, cieľavedomosť a môže im pomôcť i v osobnom živote. Šport je celoživotná pridaná hodnota," uviedol Handzuš a zároveň prezentoval nové logo, ktoré má príbeh. Názov Barani vo vrchnej časti v modrom rámci s bielym písmom má odkazovať na históriu klubu s cieľom poukázať koľko známych mien vyrástlo v kluboch Iskra a HC '05. V strednej časti sú dvaja barani, ktorý sú rovnocenní, ani jeden nie je nadradený druhému a dávajú si tzv. "barani buc". V spodnej časti sú farby mesta v tvare červeno-bielej trikolóry, ktoré poukazujú na financovanie mládeže a podporu zo strany mesta. "Chceme tvoriť vlastnú identitu, preto sme vytvorili aj logo. Mladí chalani by mali vnímať, čo sa tu dokázalo za uplynulé roky. Ďalej by mali pracovať na sebe nielen po stránke hokejovej, ale i osobnostnej. Chceme sa pozerať práve na dvoch baranov po týchto dvoch líniách, ktoré chceme u detí rozvíjať. Nepochybne k tomu potrebujeme mesto, ktoré už dnes dáva možnosť 400 mladým hráčom, aby mohli hokejovo napredovať," doplnil Handzuš.



Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko na tlačovej konferencii nový projekt taktiež podporil: "Prežívame temné obdobie športu a kultúry. Som rád, že v posledných rokoch zažíva hokej v Banskej Bystrici obrovský boom. Teší ma, že ľudia, ktorí sa okolo neho pohybujú, dávajú do neho obrovské srdce. Hokejová škola Michala Handzuša píše novú kapitolu a ja verím, že bude úspešná. Deti potrebujú vzory a Michal Handzuš spolu s ostatnými bývalými hráčmi tými vzormi sú. Mesto bude vždy vyvíjať aktivity, ktoré smerujú k podpore nielen mládežníckeho ale aj seniorského hokeja."



Na slávnostnom odhalení loga Barani – hokejová škola Michala Handzuša sa zúčastnili aj ďalšie popredné hokejové osobnosti, ktoré vyrastali v Banskej Bystrici. Boli medzi nimi Dárius Rusnák, Richard Zedník a Tomáš Surový. Majster sveta z roku 1985 Dárius Rusnák v tejto súvislosti povedal: "Handzuš bude vzorom pre celú mládež v Banskej Bystrici, ktorá bude pod jeho vedením vyrastať. Verím, že sa k nemu pridajú v určitej forme aj Richard Zedník a Tomáš Surový. Ja som tu tiež začínal ako malý chlapec, v tom čase tu boli vytvorené výborné podmienky, hoci výstroj nebola v takej kvalite ako dnes. Mali sme entuziazmus a lásku k športu, chceli sme sa presadiť ako vidiecke mužstvo. Popriať byť som chcel tomuto mládežníckemu oddielu, aby vychovával veľa mladých hráčov a dosiahli také úspechy ako my štyria, čo sme tu. Výchova je aj šport. Mrzí ma preto, že ani mládež nebude môcť hrať hokej vzhľadom na aktuálne opatrenia, ktoré v pondelok zverejnil ústredný krízový štáb."



Prezident HC '05 Banská Bystrica Juraj Koval rovnako uvítal, že mládežnícky hokej dostane novú identitu, logo a tvár: "Som veľmi rád, že Michal Handzuš preberá zodpovednosť za chod mládeže v tomto klube. S hráčmi z NHL, ktorí vyrastali pod Urpínom, sme sa dali dohromady už v roku 2005 a aj s ich podporou sme založili nový klub. Počas celej existencie sme s nimi komunikovali, najmä s Michalom Handzušom a Richardom Zedníkom, ako posunúť celý hokej, nielen mládežnícky. Som veľmi rád, že do nového projektu vstupuje výrazná osobnosť hokeja a patriot Banskej Bystrice Michal Handzuš. Nepoznám schopnejšieho človeka, ktorý by mohol prevzal zodpovednosť za mládežnícky hokej."