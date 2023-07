Slováci prehrali vo svojom prvom dueli so Švajčiarskom 3:6

Hlinka Gretzky Cup (do 18 rokov)



A-skupina (Břeclav):



Švédsko - Nemecko 11:1 (2:0, 3:1, 6:0)



Góly: 21. a 50. Zetterberg, 49. a 55. Fenström, 15. Olofsson, 15. Nordlund, 36. Sterner, 38. Morin, 43. Freij, 45. Sahlin Wallenius, 47. Pettersson - 28. Seidl





Česko - USA 7:2 (1:0, 2:2, 4:0)



Góly: 11. Titlbach, 33. Kubiesa, 34. Kos, 44. Drančák, 45. Titlbach, 53. Sikora, 58. Jecho – 33. Zellers, 40. Butella



tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 1 1 0 0 0 11:1 3



2. Česko 1 1 0 0 0 7:2 3



3. USA 1 0 0 0 1 2:7 0



4. Nemecko 1 0 0 0 1 1:11 0





B-skupina (Trenčín):



SLOVENSKO - Švajčiarsko 3:6 (1:2, 1:1, 0:3)



Góly: 20. Kupec (Kiss), 33. Šlank (Liščinský), 56. Chovan (Pobežal) – 5. Reber (Ponzetto, Blessing), 19. Ustinkov (Forget), 22. Reber (Ustinkov, Ponzetto), 50. Wey (Körbler), 54. Blessing (Tarchini), 60. Antenen (Grossniklaus). Rozhodovali: T. Orolin, Snášel - Šoltés, Stanzel, vylúčení: 9:10 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2858 divákov.



Slovensko: Rafaj – Kupec, L. Radivojevič, Beluško, S. Húževka, Petráš, Šlank, Fabuš – Kiss, Pitka, Chovan – Tomašec, Pobežal, Tomík – Zálešák, Maruna, Liščinský – Feranec, Semančík, Liška



Švajčiarsko: Kirsch – Muggli, Kurt, Ustinkov, Meier, Geisser, Blessing, Sansonnens – Wehrli, Grossniklaus, Antenen – Ponzetto, Reber, Forget – Bosson, Tarchini, Cattin – Giger, Mottard, Körbler – Wey







Kanada - Fínsko 6:9 (3:2, 1:3, 2:4)



Góly: 1. Beaudoin, 7. Masse, 11. Poirier, 29. Catton, 41. Mews, 57. McQueen - 21., 53. a 56. Suoniemi, 6. Miettinen, 18. Hemming, 21. Välilä, 28. Nieminen, 52. Saarelainen, 54. Pulkkanen







tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 1 1 0 0 0 9:6 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 6:3 3



3. Kanada 1 0 0 0 1 6:9 0



4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 3:6 0



Trenčín 31. júla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali vo svojom úvodnom zápase na Hlinka Gretzky Cupe v Trenčíne so Švajčiarskom 3:6. V zápase doplatili na chyby v defenzíve i nepremieňanie gólových príležitostí a od 5. minúty iba doťahovali manko. Na svoj druhý zápas v základnej B-skupine nastúpia v utorok o 19.00 h proti Kanade.V úvodnom zápase medzi Kanadou a Fínskom padlo až 15 gólov. Z úspešného vstupu do turnaja sa tešili Fíni, ktorí triumfovali nad zámorským tímom 9:6. Hetrikom a piatimi bodmi (3+2) sa blysol ich útočník Tuomas Suoniemi.V českej Břeclavi deklasovali v A-skupine Švédi rovesníkov z Nemecka 11:1. Dvoma gólmi a rovnakým počtom asistencií sa v dreseprezentoval Alexander Zetterberg. O góly nebola núdza ani v druhom zápase břeclavskej skupiny, v ktorom si domáci Česi poradili s USA 7:2.