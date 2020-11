Nitra podľahla Slovanu v 1. semifinále Tipsport Kaufland Cupu

Tipsport Kaufland Cup, semifinále, 1. zápas:



HK Nitra – HC Slovan Bratislava 4:5 (2:4, 2:0, 0:1)



Góly: 11. Kollár (Holešinský, Nemec), 13. Molnár (Tvrdoň, Slovák), 30. Stümpel (Švarný), 32. Pätoprstý (Škvarek, Knižka) – 6. Kytnár (Studenič), 9. Ranford (Kytnár, Štajnoch), 12. Sersen (Bačík), 13. Štajnoch (Studenič, Kytnár), 49. Jendek (Bačík, Buček).

Rozhodovali: Stano, Müllner – Herzog, Gegáň

Vylúčení: 4:7 na 2 min

Presilovky: 2:0

Oslabenia: 0:0

Bez divákov



Nitra: Nagy – Mezei, Bodák, Švarný, Š. Nemec, Vitáloš, Knižka, Socha – Tvrdoň, Slovák, O. Molnár – Holešinský, Kollár, Žitný – O. Stümpel, Šramaty, A. Sýkora – Pätoprstý, Minárik, Škvarek – Zold



Slovan: Makarov – Sersen, Bačík, Meszároš, Štajnoch, Lee, Valach, Beňo, Maier – Buček, Zigo, Urbánek – Ranford, Kytnár, Studenič – Rapáč, Bortňák, O’Donnell – Jendek, S. Petráš, Kundrík

Nitra 4. novembra (TASR) – Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Tipsport Kaufland Cupu v stredu na ľade HK Nitra 5:4.Finalisti pohárovej súťaže budú známi v decembri. Odvetný semifinálový duel Slovan – Nitra je na programe v utorok 15. decembra a druhý zápas Poprad – Michalovce sa odohrá v stredu 16. decembra. Poprad zvíťazil v utorok v prvom zápase v Michalovciach 1:0.Domáci vykorčuľovali na ľad proti Slovanu s výrazne omladenou zostavou. Na súpiske Nitry bolo až sedem dorastencov. Hostia sa dostali do dvojgólového vedenia zásluhou Kytnára a Ranforda. Znížiť sa podarilo v 11. minúte Kollárovi, no o 16 sekúnd znovu zvýšil na rozdiel dvoch gólov Sersen. V 13. minúte sa dokázal presadiť po peknej kombinácii najmladší debutant v drese Nitry, ešte len 15-ročný Ondrej Molnár. Ani tento stav však dlho nevydržal a plodnú prvú tretinu uzavrel gólom na 2:4 z nitrianskeho pohľadu Štajnoch.V prostrednej časti hry vyškolili Nitrania hostí z efektivity. Hráči Slovana nedokázali pretaviť na gól ani jednu z osemnástich striel. Naopak, v 30. minúte strelil prvý súťažný gól za A-tím Nitry Oliver Stümpel. O dve minúty neskôr prekvapil Makarova švihol spoza hráča Pätoprstý a bolo vyrovnané.V 47. minúte takmer Nitra otočila, keď puk vo výške usmernil tesne mimo Kollár. Slovan následne udrel z nevinného nahodenia puku, ktoré pretlačil do brány Jendek. Domáci sa odvážne nespoliehali na skóre a skúsili aj hru bez brankára. Súpera dokázali zatlačiť, ale puk už za Makarova nepretlačili.