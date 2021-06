HK Poprad nastúpi v Kontinentálnom pohári

Poprad 15. júna (TASR) - Hokejisti HK Poprad sa v sezóne 2021/2022 tretíkrát v histórii predstavia v Kontinentálnom pohári.



Kamzíci sú nasadení do 3. kola, v ktorom budú hrať v štvorčlennej E-skupine, z ktorej dva tímy postúpia do finálovej skupiny. "Víťaz pohára bude mať garantované miesto v Lige majstrov ďalší rok. My tam chceme hrať, preto ideme do pohára s tým najvyšším cieľom," uviedol riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi pre klubovú stránku.



„Keďže Zvolen čakal, že dostane miestenku do Ligy majstrov, tak sme si účasť v Kontinentálnom pohári zabezpečili my ako vicemajster extraligy. Verím, že to bude pre hráčov a rovnako aj pre fanúšikov spestrenie sezóny,“ povedal Jurinyi.



Zápasy E-skupiny Kontinentálneho pohára sú na programe 19.- 21. novembra 2021 v Krakove. Okrem domáceho tímu Comarch Cracovia budú kamzíci čeliť aj majstrovi Kazachstanu Saryarka Karaganda a tímu, ktorý sa kvalifikuje z 2. kola.



V F-skupine sa predstavia dánsky usporiadateľ skupiny Aalborg Pirates, britský Sheffield Steelers, bieloruský HK Gomel a kvalifikant z 2. kola. Zápasy finálovej skupiny sú na programe 7. – 9. januára 2022 a vytvoria ju prvé dve mužstvá zo skupín E a F.



Popradský klub účinkoval v Kontinentálnom pohári v rokoch 1998 a 1999. V oboch prípadoch obsadil 2. miesto v skupine a nepostúpil do ďalšej fázy.