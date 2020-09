Bratislava zdolala Skalicu 8:0 v úvodnom dueli Tipsport Kaufland Cupu

Tipsport Kaufland Cup - B-skupina:



HK iClinic Skalica - HC Slovan Bratislava 0:8 (0:4, 0:2, 0:2)

Góly: 6. Kytnár, 9. Studenič, 14. Maier, 19. Sersen, 26. Buček, 31. Meszároš, 44. B. Mráz, 50. O’Donnell

Bratislava 7. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu na ľade HK Skalica vysoko 8:0. Účastník najvyššej slovenskej súťaže rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhral 4:0. V druhom stretnutí B-skupiny Nové Zámky privítajú v utorok Nitru (18.30 h).Pondelkový súboj bol prvý súťažný zápas za účasti tipsportligistu po 183-dňovej prestávke zavinenej pandémiou koronavírusu. Pohárová súťaž, v ktorej štartujú slovenskí účastníci najvyššej súťaže a päť klubov Slovenskej hokejovej ligy, je spestrenie prípravného obdobia. Šestnásť účastníkov rozdelili do štyroch základných štvorčlenných skupín, v každej je minimálne jeden tím z SHL.Mužstvá odohrajú v základných skupinách po tri stretnutia, vždy na ľade rebríčkovo horšie postaveného tímu v predchádzajúcej nedokončenej sezóne. Ešte pred októbrovým začiatkom oboch líg sa odohrajú stretnutia základných skupín i štvrťfinále, v ktorom sa hrá pohárovým systémom doma - vonku (22. a 24. septembra). Rovnakým spôsobom sa odohrá v asociačných termínoch aj semifinále. Do play off postúpia z každej základnej skupiny po dva najlepšie tímy.