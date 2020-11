TEL: HKM Zvolen prehral s HC Slovan Bratislava

HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)



Góly: 40. Puliš (Stupka, Mikúš), 53. Mikúš (Puliš, R. Bondra) - 11. Harris (Štajnoch, Gašpar), 39. Ranford (Gašpar), 65. Ranford (rozh. sam. nájazd). Rozhodovali: Hronský, Műllner – Šefčík, J. Konc ml., vylúčení na 2 min: 5:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, vyššie tresty: Harris (Slovan) 10 minút za vrazenie na mantinel, bez divákov.



Zostavy:



Zvolen: Rahm – Kubka, Hraško, Melancon, Ivan, Hatala, Betker, Meliško – Kelemen, Helewka, Stupka - Nuutinen, Zuzin, McPherson - Puliš, Mikúš, R. Bondra – Tibenský, Viedenský, Ďuriš



Slovan: Makarov – Sersen, Ališauskas, Bačík, Štajnoch, J. Valach, Lee, Maier – Ranford, Kytnár, Studenič – Kundrík, Bortňák, S. Petráš – Jendek, Urbánek, Zigo - Gašpar, Harris, O'Donnell



Zvolen 27. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prehrali v 17. kole Tipos extraligy so Slovanom Bratislava 2:3 po predĺžení a nájazdovom rosztrele.V prvej tretine boli lepší na ľade hostia. Mali pohyb, boli aktívnejší a vytvorili si aj viac šancí. Už v prvej minúte sa pekne natlačil pred bránku Ranford, ale Rahma nepokoril. Domáci mohli skórovať v dvoch presilovkách, v prvej mali dve dobré možnosti, najprv Mikúš mieril vedľa odkrytej bránky a potom Kelemen po preštrikovaní sa dopredu stroskotal na Makarovovi, ktorý sa po zranení vrátil medzi žrde. Slovanisti v hre piatich proti piatim dominovali a išli do vedenia po strele Štajnocha a pohotovej dorážke Harrisa. Tento hráč mohol skórovať aj v následnej presilovke a vyložené šance nevyužil ani ďalší legionár v bratislavskom tíme O'Donnell – a to až dvakrát. Domáci pohrozili Helewkom z dorážky, no skóre do prestávky nemenili.V strednom dejstve hrozil najprv Slovan v presilovke, gólové príležitosti pred Rahmom nevyužili Zigo a Kundrík. Na opačnej strane už pri rovnovážnom počte mali dobré možnosti Bondra a Nuutinen. Hostia potom nevyužili presilovku a hra sa vyrovnala. Zvolen dokázal miestami zatlačiť súpera a v 29. minúte strieľal Melancon z pravej strany do žŕdky. Bratislavčania sa tiež vedeli dostať do šancí, Jendek neuspel zoči – voči gólmanovi HKM a v presilovke Harris mieril zblízka tesne vedľa. Góly padli v závere tretiny počas zvolenskej presilovky. Na 0:2 zvýšil po úniku a bekhendovom blafáku Ranford a na 1:2 potom znižoval z prečíslenia spomedzi kruhov Puliš, keď vymietol ľavý horný roh svätyne Makarova.V poslednej dvadsaťminútovke si najprv zahrali oba tímy presilovky, v nich sme šance nevideli, hoci hostia mali tlak na rozdiel od domácich. Hralo sa dôrazne na oboch stranách, Zvolen sa snažil vyrovnať a mal k tomu blízko v 51. minúte, keď v početnej výhode nebezpečne zakončovali Stupka a McPherson. S pribúdajúcim záverom hrali Slovanisti viac takticky a nevyplatilo sa im to, pretože po nahodenom puku od modrej z hokejky Puliša sa ujal teč Mikúša vo vzduchu a bolo 2:2. Na konci riadneho hracieho času mali viac fyzických síl hráči spod Pustého hradu a mohli otočiť duel vo svoj prospech, veľkú šancu mal Stupka, Makarova zastúpil obetavý Štajnoch. Na opačnej strane však po veľkej chybe Mikúša nedokázal skórovať sám pred Rahmom Kytnár.V predĺžení nebola núdza o gólové príležitosti na oboch stranách v hre troch proti trom, na domácej ich nevyužili Nuutinen a Helewka, na hosťujúcej v úniku Ranford. Rozhodnutie tak priniesli samostatné nájazdy a v nich zaznamenal víťazný zásah Ranford v štvrtej sérii, keď sa nik nepresadil z piatich zvolenských exekútorov.