Hokejový brankár Hlavaj posilou HC Plzeň, podpísal dvojročnú zmluvu

Plzeň 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj zamieril zo Slovana Bratislava do HC Škoda Plzeň. S vedením českého extraligového klubu podpísal dvojročnú zmluvu.



Dvadsaťjedenročný Hlavaj doplní v brankárskej dvojici o dva roky staršieho Dominika Pavláta. "Samuel je mladý, perspektívny brankár, ktorý sa chce v kariére posunúť zasa o krok ďalej. Je to veľký brankár, ktorý je zároveň šikovný s hokejkou. Veríme, že sa bude u nás chcieť pobiť o svoju pozíciu," povedal pre klubový web Martin Straka, generálny manažér HC Škoda Plzeň.



Hlavaj odchytal v uplynulej sezóne 19 zápasov za Slovan Bratislava, v minulosti pôsobil aj v tíme Lincoln Stars v USHL a Sherbrooke Phoenix v QMJHL. Figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na MS. "Mal som už dlho v hlave, že by som chcel odísť zo Slovenska a získať lepší angažmán. Zvažoval som viacero ponúk, ale tá plzenská sa mi páčila najviac. Cítil som, že Plzeň má veľký záujem. Navyše je tu skvelé zázemie, pekné mesto a veľkú rolu hral aj Rudolf Pejchar, ktorý tu robí trénera brankárov," povedal Hlavaj.



"Sledoval som jeho zápasy. Zaujal ma tým, že je vysoký (193 cm), ale zároveň sa v bránkovisku veľmi dobre pohybuje. Má dobrú rozohrávku a je silný na hokejke. Okrem slovenských súťaží strávil aj tri roky v zámorských juniorkách, kde takisto nazbieral skúsenosti," uviedol Pejchar na adresu Hlavaja.