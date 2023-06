Hlinka Gretzky Cup 2023 štartuje 31. júla, Slováci budú v Trenčíne

Program Hlinka Gretzky Cupu 2023:



Trenčín



sobota 29. júla



17.00 Slovensko – USA (prípravný zápas)



B-skupina



pondelok 31. júla



15.30 Kanada – Fínsko



19.00 Slovensko – Švajčiarsko



utorok 1. augusta



15.30 Fínsko – Švajčiarsko



19.00 Slovensko – Kanada



streda 2. augusta



15.30 Švajčiarsko – Kanada



19.00 Slovensko – Fínsko







Břeclav



sobota 29. júla



18.30 Česko – Kanada (prípravný zápas)



A-skupina



pondelok 31. júla



15.30 Švédsko – Nemecko



19.00 Česko – USA



utorok 1. augusta



15.30 USA – Švédsko



19.00 Česko – Nemecko



streda 2. augusta



15.30 Nemecko – USA



19.00 Česko – Švédsko

Bratislava/Trenčín 22. júna (TASR) - Prestížny medzinárodný turnaj hokejistov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup sa po ročnej prestávke vracia na Slovensko. Českú vetvu podujatia bude v termíne 31. júla až 5. augusta naďalej hostiť Břeclav, slovenskú premiérovo privíta Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne. Slovenskí reprezentanti do 18 rokov nastúpia v základnej skupine proti Švajčiarsku, Kanade a Fínsku. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.Mládežnícky turnaj, ktorému mnohí hokejoví odborníci dávajú vyššiu vážnosť než majstrovstvám sveta v tejto vekovej kategórii, sa koná na Slovensku od roku 1998. Prvými dejiskami boli Bratislava a Trnava, neskôr sa podujatie hralo aj v Kežmarku a dlhé roky v Piešťanoch. V roku 2023 sa piatym slovenským dejiskom Hlinka Gretzky Cupu stane Trenčín.uviedol na margo výberu dejiska prezident SZĽH Miroslav Šatan.Zimný štadión Pavla Demitru prešiel v uplynulom období viacerými rekonštrukčnými fázami, v rámci ktorých bol výrazne zmodernizovaný predovšetkým interiér štadióna. Súčasná podoba robí z trenčianskej arény modernejší hokejový stánok s medzinárodným potenciálom. Slovenský zväz ľadového hokeja ho tento rok dvakrát vypredal v rámci prípravy mužskej reprezentácie na MS 2023 v zápasoch proti Nemecku a Rakúsku. Šatan verí, že ľudia si v hokejovom meste nájdu cestu do hľadiska aj na zápasy Hlinka Gretzky Cupu.dodal Šatan pre oficiálnu webstránku SZĽH.uviedol primátor mesta Richard Rybníček.Slovenskí reprezentanti do 18 rokov absolvujú v Trenčíne okrem hlavného turnaja aj celú prípravu, ktorá štartuje v pondelok 17. júla. Pred začiatkom podujatia odohrajú aj jeden prípravný zápas, v sobotu 29. júla o 17.00 h nastúpia v generálke na turnaj proti rovesníkom USA. Zápasy v základnej B-skupine štartujú v pondelok 31. júla. Slováci nastúpia o 19.00 proti Švajčiarom, o deň neskôr ich čaká Kanada a v stredu 2. augusta v rovnakom čase Fínsko. Nasledovať bude deň voľna a po ňom zápasy o umiestnenie, respektíve semifinálové a medailové súboje. Obdobný program má aj česká vetva turnaja, ktorú hostí Břeclav. Okrem domácich Čechov sú súčasťou A-skupiny mládežnícke reprezentácie USA, Švédska a Nemecka.