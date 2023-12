Honzek prvou hviezdou zápasu, Dvorský a Mišiak skórovali

New York 4. decembra (TASR) - Slovenského hokejistu Samuela Honzeka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu v juniorskej OHL. Devätnásťročný útočník zaznamenal tri asistencie v drese Vancouveru, ktorý zdolal Spokane 4:3.



Peter Repčík zaznamenal dve asistencie, jeho tím Drummondville zdolal Quebec 10:3. Brankár Damian Slávik mal 27 úspešných zákrokov, jeho Guelph zdolal Oshawu 3:2. Martin Mišiak zaznamenal 12. gól v sezóne, so svojím tímom Erie Otters sa tešil z triumfu nad Owen Sound 8:5. Jeho spoluhráč Ondrej Molnár dvakrát asistoval.



Bodoval aj Filip Mešár, vo svojom 17. zápase sezóny zaknihoval svoj 29. bod za asistenciu. Jeho Kitchener zdolal Sarniu 6:3. Z gólu sa tešil Dalibor Dvorský, celkovo to bol už jeho 14. presný zásah v sezóne. Jeho tím Sudbury však podľahol Mississauge 4:5 po nájazdoch.