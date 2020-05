Hráči zo slovenských hokejových líg pomôžu seniorom s nákupmi

Bratislava 19. mája (TASR) - Hokejisti zo slovenských líg sa rozhodli v čase koronakrízy pomôcť tým najzraniteľnejším a vírusom najohrozenejším. Hráči budú seniorom v zariadeniach sociálnych služieb pomáhať s nákupmi.



Do dobrovoľnej aktivity, ktorú pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v spolupráci so svojím generálnym partnerom, sa prihlásilo 50 hráčov. V priebehu mája budú dvakrát v týždni zabezpečovať nákupy pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb podľa ich potrieb. Do kontaktu so seniormi pritom prichádzať nebudú, aby neohrozili ich zdravie. "Sme radi, že touto aktivitou pomôžeme tam, kde sa v týchto časoch pomoc najviac zíde. Chceme z hokeja vybudovať vzorovú komunitu, ktorá v náročných časoch vie podať pomocnú ruku a následne v dobrých časoch prináša ľuďom radosť. Ďakujeme aj hráčom, ktorý sa do tejto aktivity zapojili. Radi by sme preto pomohli aj im," povedal pre web hockeyslovakia.sk generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. Keďže aj samotní hráči sa musia v predčasne ukončenej sezóne popasovať s finančnými ťažkosťami, bude im za ich pomoc vyplatená symbolická odmena.



Iniciatívu SZĽH a obchodného reťazca bude koordinovať Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS). Do projektu sa zapojí takmer 40 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, miest a obcí, ako aj neziskové organizácie a občianske združenia zo všetkých ôsmich krajov. "Dnes sa nám zíde každá ruka aj noha. A o to viac, keď to budú silné a mladé ruky aj nohy. Zaangažovanie mladých hokejistov do nákupov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb ušetrí sociálnym pracovníkom, alebo inštruktorom sociálnej rehabilitácie niekoľko desiatok hodín v mesiaci, ktoré môžu investovať do priamej práce s klientom," uviedla prezidentka AOPSS Mária Kovaľová a s úsmevom dodala: "Predpokladám, že mladí hokejisti nosením toľkých minerálok získajú pevnejšie svalstvo a tým sa budú pripravovať aj na športový výkon, na ktorý sa už teraz môžeme tešiť."