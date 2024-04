Hudáček skóroval, Sparta zdolala Třinec 3:2 a vedie v sérii 2:0

semifinále play off českej extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 17. a 78. Moravčík, 60. Chlapík – 26. Voženílek, 28. L. HUDÁČEK



/stav série: 2:0/





Praha 3. apríla (TASR) - Hokejisti Sparty Praha uspeli aj v druhom súboji semifinálovej série play off českej extraligy. V stredu zdolali doma Třinec 3:2 po predĺžení a vedú už 2:0 na zápasy. Hosťom nestačil ani gól slovenského útočníka Libora Hudáčka, ktorý v 28. minúte poslal "oceliarov" do vedenia 2:1.Sparta vyrovnala osem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času zásluhou Filipa Chlapíka a v 18. minúte predĺženia rozhodol o jej triumfe svojím druhým gólom v zápase Michal Moravčík. Séria sa presúva do Třinca, tretí zápas je na programe v sobotu.