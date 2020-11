IHL: Hokejisti iClinic Bratislava Capitals majú na konte ďalšiu prehru

Ice Hockey League - 16. kolo:



iClinic Bratislava Capitals - Graz 99ers 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)



Góly: 9. Chovan (Čajkovič, Higgs), 14. Lapšanský, 51. Miklík (Finn) - 1. Cameranesi (MacKay), 20. Grafenthin (Rasmussen), 28. Grafenthin (Alsing), 39. Grafenthin (Fejes, Rasmussen), 46. Porsbeger (Alsin, Cameranesi). Rozhodovali: Baluška, Hronský - Durmis, Jedlička, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1.



Bratislava Capitals: Baroš – Sloboda, Finn, Chovan, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár, Šalka - Miklík, Suja, Lapšanský - Čajkovič, Hults, Ahl – T. Varga, Buc, Higgs – Faith, Hudec, Bezák



Graz: Rodrigue - Pfeffer, Altmann, Lindner, Kirchschlager, Alsing, Setzinger, Egger - MacKay, Cameranesi, Porsberger - Grafenthin, Rasmussen, Fejes - Ograjenšek, Oleksuk, Krainz - Broda, Alagič

Bratislava 20. novembra (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals utrpeli v nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) tretiu prehru za sebou. V piatkovom zápase 16. kola na svojom ľade podľahli vedúcemu tímu súťaže Grazu 3:5. V drese hostí zažiaril Dominik Grafenthin, ktorý dal hetrik.Ako prví sa dostali do vedenie hostia, keď po 23 sekundách zápasu otvoril skóre Cameranesi. Domáci síce dokázali otočiť po góloch Chovana a Lapšankého, ale do šatne sa išlo za vyrovnaného stavu - 58 sekúnd pred klaksónom sa presadil Grafenthin.V úvode druhého dejstva sa vytiahol Baroš proti Porsbergerovi, na opačnej strane netrafil odkrytú bránku Lapšanský. Vzápätí mali domáci možnosť presilovej hry, ale udreli hostia, keď ich prvýkrát v zápase poslal do vedenie Grafenthin. Nemecký útočník dve minúty pred druhou prestávkou skompletizoval hetrik a upravil na priebežných 4:2 pre rakúsky tím.V úvode záverečného dejstva pridali hostia aj piaty zásah vďaka Porsbergerovi. V 51. minúte skorigoval Miklík, ale jeho gól mal už iba kozmetický charakter a na víťazstve Grazu nič nezmenil.