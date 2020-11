Bratislava Capitals prehrala s talianskym Bolzano

Ice Hockey League – dohrávka 1. kola:



iClinic Bratislava Capitals – HC Bolzano 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Góly: 12. Gazley (Trivellato, Findlay), 27. Trivellato (Bardaro, Di Perna), 31. Alberga (Robertson, Miceli), 56. Bernard (Plastino, Gazley).

Rozhodovali: Rohatsch, Virta - Basso, Pardatscher

Vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Guimond 10 min osobný trest - Frank 5 min + DKZ za napadnutie zozadu

Presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, hralo sa v Bolzane.



Bratislava Capitals: Baroš – Sloboda, Bohunický, Šedivý, Guimond, Romančík, Finn, Chovan – Miklík, Bubela, Ahl – Higgs, Hults, Čajkovič – T. Varga, Buc, Lapšanský – Faith, Hudec, Bezák – Lipiansky



HC Bolzano: Irving – Plastino, Robertson, Youds, Fournier, DiPerna, Trivellato, Gios, Pitschieler – Insam, Alberga, Halmo – Bardaro, Catenacci, Giliati – Miceli, Bernard, Frank – Gazley, Findlay, Deluca



Ďalší výsledok IHL:



Predohrávka 19. kola:



Innsbruck – Graz 3:4 pp a sn

Bolzano 18. novembra (TASR) – Hokejisti iClinic Bratislava Capitals utrpeli v nadnárodnej Ice Hockey League (IHL) piatu prehru. V utorkovej dohrávke 1. kola podľahli talianskemu tímu HC Bolzano 0:4. Aj keď Capitals boli v zápise uvedení ako domáci tím, zápas sa hral v Bolzane. Ďalší duel na ľade talianskeho klubu odohrajú v stredu opäť o 20:15.Zverenci trénera Rostislava Čadu klesli v tabuľke so ziskom 11 bodov na deviate miesto. Bolzano ich preskočilo a patrí mu s 13 bodmi piata pozícia.Po trochu opatrnom úvode sa Capitals mohli ujať vedenia v 6. min, keď sa dostali do rýchleho prečíslenia 2 na 1, no Miklík s Ahlom nedokázali nádejnú situáciu zakončiť. Potom Bolzano zvýšilo obrátky a Bratislavčanov musel viackrát podržať brankár Baroš.V 12. minúte však už ani on nestačil na pohotovú dorážku Gazleyho po strele Trivellata – 0:1. Capitals sa potom dostávali do koncovky len ojedinele, na konci prvej tretiny vychytal Vargu brankár Irving.V ďalšom priebehu diktoval tempo taliansky tím, Capitals nedokázali jeho útoky účinne brzdiť. V 27. min poslal Bolzano do dvojgólového vedenia Trivellato a následne zvýšil v presilovke Alberga už na 3:0.Zverenci Rostislava Čadu dostali šancu vrátiť sa do zápasu na začiatku tretieho dejstva, no dve ponúknuté presilovky za sebou nevyužili. V závere už nedokázali vpredu nič vymyslieť. Naopak, Baroša ešte prekonal v početnej výhode Bernard a spečatil skóre na konečných 4:0.