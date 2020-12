IHL: Bratislava Capitals prehrali s Klagenfurtom

IHL - predohrávka 35. kola:



iClinic Bratislava Capitals - KAC Klagenfurt 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 48. Culkin (Buc, Hudec) – 33. Geier (Gregorc), 46. Würschl (Ganahl), 60. Tičar. Rozhodovali: Baluška, Hronský – Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1



Capitals: Baroš – Bohunický, Finn, Guimond, Culkin, Šedivý, Romančík, Boldižár – Ahl, Hults, Fortier – Lapšanský, Bubela, Miklík – Hudec, Higgs, Čajkovič – Šalka, Buc, Bezák

KAC: Dahm – Strong, Schumnig, Gregorc, Kernberger, Steffler, Würschl – S. Geier, Koch, M. Geier – Haudum, Ticar, Petersen – Ganahl, Hundertpfund, Obersteiner – Hammerle, S. Witting, M. Witting

Bratislava 11. decembra (TASR) - Hokejisti tímu iClinic Bratislava Capitals prehrali v piatkovej domácej predohrávke 35. kola medzinárodnej Ice Hockey League (IHL) s Klagenfurtom 1:3. V tabuľke figurujú na deviatej priečke so ziskom 20 bodov.Úvodná tretina nepriniesla žiadny gól a ani jednému mužstvu sa v nej nepodarilo vypracovať si vážnejšiu príležitosť. To sa zmenilo až po polovici zápasu, v 33. minúte otvorili skóre hostia. Dokázali to v oslabení, Gregorc korčuľoval po pravom krídle a prihral Geierovi, ktorý z prvej trafil šibenicu. Domáci mohli vyrovnať o tri minúty neskôr, Čajkovič vypálil pod brvno, jeho strelu vyrazil brankár Dahm. Klagenfurt zdvojnásobil svoj náskok v 46. minúte, keď Würschl v presilovke zužitkoval presnú prihrávku. Capitals znížili už o dve minúty, Culkin pokazil Dahmovi čisté konto. Vyrovnať však nestihli a v poslednej minúte uzavrel skóre do prázdnej bránky Tičar.