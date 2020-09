IHL: Capitals v premiére proti Bolzanu, cieľ je postup do play off

Súpiska tímu na sezónu 2020/2021:



Brankári: Peter Hamerlík, Samuel Baroš, Tomáš Pientka

Obrancovia: Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Ladislav Romančík, Martin Chovan, Eduard Šedivý, Martin Nemčík, Dávid Boldižár, Sacha Guimond

Útočníci: Tibor Varga, Dávid Buc, Róbert Varga, Denis Hudec, Jakub Suja, Adam Bezák, Michel Miklík, Miloš Bubela, Roman Faith, Adam Lapšanský, Brock Higgs, Michal Šalka, Lukáš Lipiansky, Mitch Hults, Filip Ahl



prípravné zápasy BA Capitals:



Klagenfurt - BA Capitals 2:1, Graz - BA Capitals 1:4, Viedeň Capitals - BA Capitals 2:3, Dukla Trenčín - BA Capitals 1:2 sn, HKM Zvolen - BA Capitals 4:2



program 1. kola IHL, 25. septembra:



17.30 iClinic Bratislava Capitals - HCB Südtirol Alperia Bolzano

19.15 Moser Medical Graz99ers - Hydro Fehérvár AV 19

19.15 HC TWK Innsbruck - Dornbirn Bulldogs

19.15 EC Red Bull Salzburg - EC VSV Villach

19.30 EC-KAC Klagenfurt - Black Wings 1992 Linz

Bratislava 24. septembra (TASR) - V piatok 25. septembra privíta v otváracom zápase nového ročníka Ice Hockey League slovenský zástupca iClinic Bratislava Capitals hokejistov Bolzana. Okrem Bratislavčanov budú v sezóne 2020/2021 pôsobiť v nadnárodnej súťaži rakúske tímy Klagenfurt, Villach, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Viedeň Capitals a Dornbirn, talianske Bolzano a maďarský zástupca Fehervár.Sezónu 2019/2020 v rakúskej lige pre pandémiu koronavírusu nedohrali, súťaž predčasne ukončili po 40 kolách. Na čele tabuľky bol Salzburg s päťbodovým náskokom pred Viedňou Capitals, majstra nevyhlásili. Úradujúcim víťazom zo sezóny 2018/2019 je Klagenfurt. V uplynulých deviatich ročníkoch v súťaži pôsobilo aj české Znojmo, no vedenie klubu sa pre ekonomické dopady v súvislosti s pandémiou koronavírusu zo súťaže odhlásilo.V novej sezóne slovenský klub chystá boj nielen so súpermi, ale aj o priazeň diváka. Preto na prvé dva domáce zápasy budú stáť vstupenky jedno euro. "" povedal viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.V kádri má tréner Rostislav Čada štyroch cudzincov. Obrancu Sachu Guimonda a útočníkov Brocka Higgsa, Mitcha Hultsa a Filipa Ahla. V kádri bol aj Poliak Daniel Kapica, ktorý nestihol štart prípravy, pretože ho doma pozitívne testovali na koronavírusu. Napokon si však dres Capitals neoblečie. "," vysvetlil český kouč.V prípravných zápasoch si už Bratislavčania otestovali silu rakúskych tímov. Súpera z Viedne zdolali 3:2 a Graz 4:1. S Klagenfurtom prehrali tesne 1:2. "" povedal kapitán tímu Karol Sloboda.V klube rátajú v sezóny s rôznymi scenármi v rámci opatrení pre pandémiu koronavírusu. Pred súťažou musia absolvovať jedno testovanie, tak ako všetky ostatné kluby.V IHL sa v základnej časti v prípade nerozhodného výsledku po 60 minútach bude predlžovať päť minút, pričom na každej strane budú traja korčuliari. Ak sa ani v predĺžení nerozhodne, nasledovať bude päť sérii samostatných nájazdov, prípadne do rozhodnutia. V play off sa bude predlžovať celých 20 minút, pričom počet hráčov na ľade sa nezmení. V prípade, že gól nepadne, v ďalšom predĺžení sa už bude hrať systémom 3 na 3. V rozhodujúcom zápase finále play off sa bude v prípade remízy hrať predĺženie 5 na 5 až do rozhodnutia.Premiérový zápas slovenského klubu v rakúskej nadnárodnej súťaži odvysiela RTVS v priamom prenose na Dvojke.