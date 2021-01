IHL: Tím Bratislava Capitals prehral v Klagenfurte 1:6

IHL:

KAC Klagenfurt - iClinic Bratislava Capitals 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)



Góly: 15. Tičar (Postma, Fraser), 22. Postma (Tičar, Petersen), 30. Strong (Petersen, Schumnig), 37. Koch (Geier, Steffler), 49. Ganahl (Postma), 51. Postma (Petersen, Koch) - 27. Bubela (Čajkovič). Rozhodovali: Bulovec, Zrnič - Miklič, Zgonc, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov



KAC: Dahm – Schumnig, Strong, Postma, Unterweger, Vallant, Steffler, Hammerle, Kernberger – Haudum, Koch, Fraser – Petersen, Ticar, Ganahl – Obersteiner, Hundertpfund, Bischofberger – Sticha, M. Geier, S. Geier



Capitals: Baroš (41. Coreau) – Culkin, Bohunický, Finn, Guimond, Romančík, Šedivý, Boldižár – Hudec, Hults, Ahl – Čajkovič, Bubela, Lapšanský – Fortier, Higgs, Faith – Bezák, Buc, Šalka

ďalšie výsledky:

HC Innsbruck Haie - Graz99ers 6:3

Dornbirn Bulldogs - Black Wings Linz 1:2

Viedeň Capitals - VSV 1:2

HC Bolzano - RB Salzburg 2:3

Salzburg 10. januára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v nedeľnom zápase Ice Hockey League (IHL) na ľade Klagenfurtu 1:6. Pre zverencov Petra Draisaitla je to už šiesta prehra z uplynulých siedmich zápasov a v tabuľke figurujú s 32 bodmi 10. priečka.Bratislavčania vzdorovali domácim iba do 15. minúty. Potom otvoril skóre Tičar a bol aj pri druhom zásahu Klagenfurtu. O ten sa postaral v úvode druhého dejstva Postma. Hostia síce skorigovali v 27. minúte vďaka Bubelovi, ale príliš im to nepomohlo. Už o tri minúty opäť zaostávali o dva góly, keď sa presadil Strong a Capitals inkasovali v druhom dejstve aj do tretice a dokonca vo vlastnej presilovke, na 4:1 zvýšil Koch. V záverečnej tretine Klagenfurt pridal ďalšie dva góly, najprv trafil Ganahl, konečný výsledok stanovil svojím druhým zásahom Postma.