Kaláber povedie Poľsko, teší sa na olympijský kvalifikačný turnaj

Varšava 25. júna (TASR) - Slovák Róbert Kaláber sa stal hlavným trénerom hokejistov Poľska. Vo funkcii nahradil Fína Tomeka Valtonena, ktorý viedol Poliakov v uplynulých dvoch sezónach. Informovala o tom stránka hokej.net. Poľskí hokejisti budú jedným z troch súperov Slovenska v kvalifikačnej D-skupine ZOH 2022.



Kaláber pôsobil v Poľsku od roku 2014 a počas uplynulých šiestich sezón viedol v pozícii hlavného trénera klub JKH GKS Jastrzebie. Pozíciu hlavného trénera národného tímu si vyskúšal v uplynulých dvoch rokoch, keď pôsobil pri reprezentácii Bulharska.



Jeho predchodca Valtonen sa nedohodol s poľským zväzom na pokračovaní spolupráce a podľa hokej.net bol jedným z dôvodov najmä fakt, že bude pôsobiť v zahraničnej lige. "Róbert pracuje v poľskej lige už šesť rokov a za ten čas ukázal veľkú odvahu, keď dal príležitosť poľským hráčom. Veľmi dobre rozumie mladým hokejistom, čo tiež zavážilo," uviedol prezident poľskej asociácie ľadového hokeja Miroslaw Minkina.



Kaláber by rád nadviazal na úspech svojho predchodcu a prvý reprezentačný zraz plánuje na koniec júla. "Na letné sústredenia chcem pozvať väčšiu skupinu hráčov. Určite pozvem aj viacerých hráčov z Jastrzebie, ale budem od nich vyžadovať ešte viac, aby nik nemohol povedať, že boli zavolaní do národného mužstva po známosti," uviedol Kaláber.



Medzi ciele 50-ročného trénera patrí nielen postup do elitnej divízie MS, ale aj úspech v kvalifikačnom turnaji ZOH 2022. Ten je na programe v závere augusta 2021 v Bratislave. "Tento turnaj bude pre mňa výnimočný, pretože sa bude konať na štadióne, vedľa ktorého som žil," poznamenal.