Kanadskú juniorskú OHL chcú odštartovať vo februári

Ottawa 30. októbra (TASR) – Kanadská juniorská hokejová OHL by mala novú sezónu odštartovať 4. februára 2021. Vedenie súťaže informovalo, že pre pandémiu koronavírusu sa bude hrať v skrátenom formáte.



Každý tím by mal v základnej časti odohrať 40 zápasov, zvyčajne ich je 68. V play off sa predstaví osem namiesto šestnástich tímov. OHL je jedna z troch hlavných kanadských juniorských súťaží. WHL chce začať sezónu v januári a nový ročník QMJHL sa už hrá od začiatku októbra, no program výrazne ovplyvňujú prípady nákazy i reštrikcie miestnych orgánov. Informovala agentúra AP.