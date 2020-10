Karjala Cup vo Fínsku budú sprevádzať prísne opatrenia

Helsinki 26. októbra (TASR) - Nadchádzajúci hokejový turnaj Karjala Cup v rámci Euro Hockey Tour sa vo Fínsku uskutoční za prísnych hygienických opatrení. Šéf fínskej hokejovej federácie Matti Nurminen ich prezentoval pre portál iltalehti.fi.



Turnaj sa bude konať v Helsinkách v Hartwall Aréne od 5. do 8. novembra. Okrem domáceho výberu na ňom budú štartovať Švédi, Česi a Rusi. "Obrátili sme sa na naše ministerstvo zahraničia so žiadosťou, aby výpravy Švédska, Českej republiky a Ruska nemuseli ísť po vstupe do krajiny do povinnej karantény. Ale každý hráč, ktorý príde do Fínska, musí predložiť negatívny test na koronavírus. Všetky tímy budú ubytované v bubline v jednom hoteli, kde nie sú vôbec žiadni návštevníci. Každý tím bude mať svoje samostatné poschodie a vlastný jedálenský kút," uviedol Nurminen.