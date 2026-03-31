< sekcia Šport
Karlove Vary zdolali Liberec 1:0
Autor TASR
Liberec 31. marca (TASR) - Hokejisti Karlových Varov sa prebojovali do semifinále play off českej extraligy. V rozhodujúcom siedmom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na ľade Liberca 1:0 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Ich súperom v boji o finále bude Třinec.
Hrdinom duelu mohol byť minútu pred koncom riadneho hracieho času slovenský útočník Liberca Servác Petrovský, ktorý dostal puk do siete, no po trénerskej výzve gól napokon neplatil pre ofsajd. Zápas tak dospel až do predĺženia a v jeho dvanástej minúte rozhodol o postupe hostí Jiří Černoch.
štvrťfinále play off českej extraligy - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:
Bílí Tygři Liberec - Energie Karlove Vary 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Gól: 72. Černoch
/konečný stav série: 3:4, Karlove Vary postúpili do semifinále/
