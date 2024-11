Kaufland Cup: V nominácii figurujú Koch i Ďaloga, Šatan: Chceme vyhrať

Nominácia SR na Vianočný Kaufland Cup:



Brankári: Rastislav Eliaš (IFK Helsinki/Fín.), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR)



Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno/ČR), František Gajdoš (HC Litvínov/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Mountfield HK/ČR), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Adam Žiak (HK Rysy Spišská Nová Ves)



Útočníci: Samuel Buček (HK Nitra), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Andrej Kudrna (HKM Zvolen), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Šimon Petráš (HC Košice), Kristián Pospíšil (HC Kometa Brno/ČR), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Alex Tamáši (Mountfield HK/ČR),







Program Vianočného Kaufland Cupu



streda 11. decembra:



18.00 Slovensko ­– Nórsko



štvrtok 12. decembra:



18.00 Nórsko – Lotyšsko



piatok 13. decembra:



18.00 Slovensko – Lotyšsko

Bratislava 29. novembra (TASR) - Až štrnásť hráčov, ktorí sa v novembri predstavili na víťaznom Nemeckom pohári, figuruje v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na decembrový Vianočný Kaufland Cup v Poprade. Tréner Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan povolali aj obrancu Patrika Kocha z Třinca, ktorý donedávna bojoval o miesto v tíme NHL HC Utah.uviedol generálny manažér Miroslav Šatan pre portál hockeyslovakia.sk.Medzi obrancami je vo výbere aj Marek Ďaloga, ktorý má na konte 112 štartov a je najskúsenejší spomedzi nominovaných. Tréneri mu chceli dať príležitosť už na Nemeckom pohári, no krátko pred príchodom na zraz sa zranil. V Poprade sa predstaví v reprezentačnom drese prvýkrát od bronzovej olympijskej sezóny 2021/22. Spolu s ním sa do reprezentačného výberu vráti líder třineckej defenzívy Martin Marinčin. Nechýba ani Patrik Koch, ktorý začal sezónu v AHL vo farmárskom tíme Tucson Roadrunners. V jej priebehu ho povolali aj do prvého tímu HC Utah v NHL, zápasovú možnosť však nedostal. Aj preto sa rozhodol vrátiť do Európy, bude hosťovať v Třinci.povedal Šatan.Slovenskí hokejisti majú od začiatku sezóny 2024/25 sľubnú fazónu. V auguste vyhrali všetky tri zápasy na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave a postúpili na ZOH 2026 do Milána. V novembri zasa po ôsmich rokoch triumfovali na Nemeckom pohári v Landshute, kde pokorili okrem domácej reprezentácie aj Dánsko a Rakúsko. V nastolenom trende chcú pokračovať aj na Vianočnom Kaufland Cup proti Nórom a Lotyšom.zdôraznil Šatan.