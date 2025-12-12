Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenskí hokejisti remizovali po 2. tretine s Lotyšskom 1:1

Na snímke Patrik Hrehorčák. Foto: TASR - Jakub Kotian

Trénerovi Vladimírovi Országhovi chýbali oproti prvému zápasu s Nórskom Lukáš Cingel, Marek Hecl a Andrej Kukuča a aj chorý Samuel Takáč.

Autor TASR
Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti remizovali po 2. tretine piatkového zápasu na domácom turnaji Kaufland Cup s Lotyšskom 1:1.

Slovensko - Lotyšsko 1:1 (0:1, 1:0) po 2. tretine

Góly: 31. Hrehorčák (Okuliar, Sukeľ) - 19. Krastenbergs


Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj druhý zápas na domácom turnaji Kaufland Cup v bránke s Eugenom Rabčanom. Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa v prvej obrane predstavili Michal Ivan a Dávid Mudrák, v útoku hralo trio Libor Hudáček, Sebastián Čederle a Marko Daňo.

Trénerovi Vladimírovi Országhovi chýbali oproti prvému zápasu s Nórskom Lukáš Cingel, Marek Hecl a Andrej Kukuča a aj chorý Samuel Takáč. Tréneri zareagovali povolaním Patrika Hrehorčáka, Serváca Petrovského a na poslednú chvíľu aj Viliama Čacha. Keďže však mali k dispozícii osem obrancov a len jedenásť útočníkov, tréner SR zaradil obrancu Mislava Rosandiča na pozíciu zaskakujúceho útočníka do štvrtej formácie. Tímy nastúpili v týchto zostavách:



Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský

Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis
