Slovenskí hokejisti remizovali po 2. tretine s Lotyšskom 1:1
Trénerovi Vladimírovi Országhovi chýbali oproti prvému zápasu s Nórskom Lukáš Cingel, Marek Hecl a Andrej Kukuča a aj chorý Samuel Takáč.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti remizovali po 2. tretine piatkového zápasu na domácom turnaji Kaufland Cup s Lotyšskom 1:1.
Slovensko - Lotyšsko 1:1 (0:1, 1:0) po 2. tretine
Góly: 31. Hrehorčák (Okuliar, Sukeľ) - 19. Krastenbergs
Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj druhý zápas na domácom turnaji Kaufland Cup v bránke s Eugenom Rabčanom. Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa v prvej obrane predstavili Michal Ivan a Dávid Mudrák, v útoku hralo trio Libor Hudáček, Sebastián Čederle a Marko Daňo.
Trénerovi Vladimírovi Országhovi chýbali oproti prvému zápasu s Nórskom Lukáš Cingel, Marek Hecl a Andrej Kukuča a aj chorý Samuel Takáč. Tréneri zareagovali povolaním Patrika Hrehorčáka, Serváca Petrovského a na poslednú chvíľu aj Viliama Čacha. Keďže však mali k dispozícii osem obrancov a len jedenásť útočníkov, tréner SR zaradil obrancu Mislava Rosandiča na pozíciu zaskakujúceho útočníka do štvrtej formácie. Tímy nastúpili v týchto zostavách:
Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský
Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis
