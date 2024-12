Slováci vyhrali tretíkrát za sebou turnaj, Ramsay: Veríme v náš štýl

Poprad 13. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti natiahli svoju víťaznú sériu v sezóne 2024/2025 už na osem zápasov a opanovali tretíkrát za sebou Vianočný Kaufland Cup. V dueloch proti Lotyšsku a Nórsku síce herne nedominovali, ale v oboch dokázali uspieť. Podľa tréner Craiga Ramsayho mužstvo podržal brankár a veľkú zásluhu na ďalších víťazstvách majú aj jeho asistenti.



Slováci v stredu vyhrali proti severskému tímu 3:1 a v piatkovom priamom súboji o prvenstvo zdolali tesne aj Lotyšov po výsledku 2:1. "Zápas miestami vyzeral ako rybníkový hokej. Myslím si, že súper hral veľmi dobre. Hrali rýchlo a mali veľa šancí, no brankár nás podržal a dal nám šancu na úspech. Snažili sme hrať inak, čo sa preukáže vtedy, keď sú hráči unavení. Našli sme však spôsob, ako vyhrať," uviedol kanadský kouč a vrátil sa ešte k druhému stretnutiu: "Bolo to tesné, oni mali tiež svoje šance. Na konci sme mali príležitosť a podarilo sa nám z nej skórovať. V minulosti sme prehrali veľa zápasov, ktoré sme mali vyhrať. Tentokrát to možno dopadlo opačne."



Kapitánom výberu na treťom reprezentačnom turnaji v sezóne bol Matúš Sukeľ: "Je to super, dodáva nám to sebavedomie, keď sa tie zápasy vyhrávajú. Samozrejme, vždy sa dajú niektoré veci zlepšiť, ale tie víťazstvá sú super." Ôsme víťazstvo v sérii potešilo aj reprezentačného kouča: "Vždy sa mi páčia víťazné série. Bohužiaľ, často sa končia. Musím povedať, že veľkú zásluhu na tom majú aj moji skvelí asistenti, ktorých mám už dlhší čas. Veľa z toho zostalo v ich rukách. Robia strašne veľa práce, aby nás na tieto zápasy pripravili. Potom do toho naskočím ja a snažím sa vyladiť pár drobností."



Slovenskí reprezentanti uspeli na tradičnom domácom turnaji pred Vianocami vo všetkých šiestich doterajších zápasoch. "Myslím si, že je to veľká zábava. Tímy sú pomerne vyrovnané a každý chce vyhrať. Nikto nehrá na istotu alebo opatrne." Sedemdesiattriročný Ramsay sa vyjadri aj k výkonom niektorých hráčov: "Gríger predviedol dobrú hru. V niektorých situáciách zbytočne hľadal spoluhráčov, ale vyhral veľa vhadzovaní a niekoľko kľúčových súbojov. Mladý Turan mal skvelý prvý zápas. Myslím si, že hral dynamicky, dobre sa pohyboval na svoju výšku. Bolo pozitívne ho mať v tíme."



Sukeľa prekvapil výkon Nórov: "Boli veľmi nepríjemní, napádali nás, naozaj boli rýchli. Proti Lotyšom to bol zápas hore-dole. Oba to boli náročné zápasy, takže o to som radšej, že sme ich zvládli. Je super, že vždy prídu nejakí noví chalani, ktorí doteraz nemali šancu. Či už teraz alebo zase možno v tom februárovom termíne." Dvadsaťosemročný útočník Litvínova vnímal veľmi pozitívne, že ako kapitán mohol prebrať víťaznú trofej: "Ja si to veľmi vážim, keďže to bolo ešte takto doma. Je to veľká česť pre mňa."