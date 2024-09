VIDEO: Keketi poďakoval za kvalifikáciu na ZOH

Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi zagratuloval a poďakoval slovenským hokejistom za úspešnú kvalifikáciu na ZOH 2026. Obhajcovia olympijského bronzu spečatili v nedeľu na domácom turnaji v Bratislave postup v konkurencii Kazachstanu, Rakúska a Maďarska. Spolu s generálnym sekretárom SZĽH Miroslavom Lažom priblížili aj plán Slovenska na usporiadanie MS 2029.



Domáci boli v kvalifikácii jasní favoriti, čo najviac ukázali v piatkovom zápase s Maďarskom (7:3). Deň predtým vstúpili do turnaja triumfom nad Rakúskom 2:1 a s Kazachstanom, s ktorým zviedli priamy súboj o jedinú postupovú priečku, si poradili 3:1. "Chcem verejne a osobne zagratulovať a poďakovať zástupcom Slovenského zväzu ľadového hokeja za fantastický výkon a úspešnú kvalifikáciu na zimné olympijské hry. Dnes teda osobe pánovi Lažovi, generálnemu sekretárovi, ale takisto si dovolím poďakovať všetkým hráčom, trénerom, realizačnému tímu a všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tento výsledok bol dosiahnutý. Chcem poďakovať aj všetkým fanúšikom, ktorí či už na štadióne alebo aj pri televíznych obrazovkách podporovali tento tím. Dúfam, že to bude pôsobiť aj motivačne na ostatných športovcov, ktorých kvalifikácia na olympijské hry v Miláne ešte len čaká," uviedol Keketi.







Lažo vyzdvihol celospoločenský význam úspešnej kvalifikácie: "Sme veľmi radi, že slovenský tím aj celý realizačný sa dali dokopy a tak, ako sme to deklarovali pred kvalifikáciou, sa zjednotili. Scelili sme aj celé Slovensko, lebo bola vynikajúca návštevnosť a ľudia sa naozaj bavili." Na turnaji boli prvýkrát od predošlých OH v Pekignu súčasťou reprezentácie aj hráči z KHL. Martin Gernát, Mário Grman a Adam Liška nazbierali dovedna päť kanadských bodov. Lažo označil všetkých nominovaných ako platných, no odmietol konkretizovať, či bude nominácia Slovákov z KHL pokračovať aj v budúcnosti. "K tejto téme sa nechcem vracať. Sme radi, že sme postúpili. Ukázalo sa, že nominovaní hráči boli platní. Najdôležitejší je pre nás ten športový úspech, zložiť najlepší tím, ktorý bude podávať najlepšie výsledky. Taký sa budeme snažiť zložiť vždy," povedal funkcionár pre TASR.



O organizáciu majstrovstiev sveta v roku 2029 sa okrem Slovenska uchádzajú aj Maďarsko a Veľká Británia. Slovensko má oproti zvyšným kandidátom jasne navrch hokejovou kvalitou, popularitou i históriou športu. Dôležité je však vyriešiť infraštruktúru, keďže momentálne spĺňa kapacitné podmienky IIHF len štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. SZĽH sa drží plánu usporiadať turnaj aj v Košiciach ako v rokoch 2011 a 2019. "Vláda Slovenskej republiky deklarovala v programovom vyhlásení, že bude podporovať organizáciu významných športových podujatí, ale aj podporovať výstavbu infraštruktúry s tým spojenú. Veľmi intenzívne komunikujeme so slovenským zväzom ľadového hokeja a pripravujeme sa na všetky možné varianty, ktoré môžu nastať do roku 2029. Verím, že kandidatúra bude úspešná," povedal Keketi. Spolu s Lažom spomenuli aj možnosť vybudovania novej multifunkčnej haly. Zdôraznili, že v tomto projekte je dôležitá udržateľnosť.



"Nevieme postaviť jednu halu za milióny eur na to, aby sa v nej uskutočnil jeden šampionát. Musí byť využívaná viacerými športovými zväzmi na kultúrne podujatia, musíme nájsť prevádzkovateľa, malo by sa na tom podieľať aj mesto," priblížil Keketi. Alternatívu predstavuje spoločná organizácia viacerých krajín, v prípade Slovenska prichádzajú do úvahy Česko, Maďarsko a Taliansko. "Česká strana mierne prejavila záujem. V Brne by už mala byť vtedy aréna dokončená. Zachytili sme aj záujem od Talianov a Maďarska. Tieto krajiny však nie sú pravidelnými účastníkmi elitných majstrovstiev," vysvetlil Lažo.